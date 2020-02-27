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Матч за 3-е место Кубка ФНЛ КАМАЗ — «Шинник» не состоится

сегодня, 15:41
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)0 : 0Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникТех. поражение

Матч за 3-е место Кубка ФНЛ КАМАЗ — «Шинник» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

К сожалению, в связи с тем, что команда КАМАЗ не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок, мы вынуждены отменить намеченный на 27 февраля матч за 3-е место Кубка ФНЛ, в котором челнинцы должны были сыграть с «Шинником».

Приносим свои извинения болельщикам обеих команд. И надеемся, что в будущем клуб из Набережных Челнов будет более уважительно относиться к турнирам, в которых планирует принять участие, и их организаторам.

Напомним, что вчера «Крылья Советов» обыграли «Енисей» в матче Кубка ФНЛ.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:18
Получается, что Шинник победил.
FESCO
FESCO
сегодня в 15:59
Шиннику присудить победу, КАМАЗ расформировать.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:44
Как обычно, всё через задницу у нас
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:43
Шинник - победил!
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