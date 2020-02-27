Матч за 3-е место Кубка ФНЛ КАМАЗ — «Шинник» не состоится. Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ .

К сожалению, в связи с тем, что команда КАМАЗ не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок, мы вынуждены отменить намеченный на 27 февраля матч за 3-е место Кубка ФНЛ , в котором челнинцы должны были сыграть с «Шинником».

Приносим свои извинения болельщикам обеих команд. И надеемся, что в будущем клуб из Набережных Челнов будет более уважительно относиться к турнирам, в которых планирует принять участие, и их организаторам.