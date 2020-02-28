Сульшер: «Это очень важно, что МЮ не пропустил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал домашнюю победу над «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол, который мы отрезками показывали, удовлетворил меня больше всего. Мы начали игру полными решимости. Играли с хорошим ритмом и настроем, а также забили парочку отличных голов.

Гол Одиона Игало был хорошим примером того, что вы хотите от такого игрока. Он умеет удерживать мяч, и именно такого футболиста нам немного не хватало. Мы знали, что получили, подписав его в МЮ .

Мы не пропустили, что очень важно, и сегодня играли так, как нам хотелось. Команда играла с улыбкой и чувствовала уверенность, чего мы от них и хотим. Новые ребята привнесли свой вклад в команду.