Маротта: «Эриксен пытается понять тактику Конте в „Интере“»

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вчера, 23:52

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта порассуждал о приобретении полузащитника и его правильном внедрении в состав команды.

Эриксен - качественный игрок. «Интер» использовал свою возможность и приобрел его. Антонио Конте справедлив в своем решении планомерно внедрять Кристиана в состав, именно в этом и заключается его замысел в отношении новичков. Нужно немного терпения, но Эриксен пытается понять тактику команды.

Недавно Конте рассказал, в каких аспектах нужно прибавить Эриксену.