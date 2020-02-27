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Маротта: «Эриксен пытается понять тактику Конте в „Интере“»

вчера, 23:52

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта порассуждал о приобретении полузащитника Кристиана Эриксена и его правильном внедрении в состав команды.

Эриксен - качественный игрок. «Интер» использовал свою возможность и приобрел его.

Антонио Конте справедлив в своем решении планомерно внедрять Кристиана в состав, именно в этом и заключается его замысел в отношении новичков. Нужно немного терпения, но Эриксен пытается понять тактику команды.

Недавно Конте рассказал, в каких аспектах нужно прибавить Эриксену. 

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Энцо Феррари
Энцо Феррари
вчера в 23:55
Он что, до сих пор её не понял, да?😂😂😂😂
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