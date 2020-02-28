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Обамеянг: «Не знаю, как упустил этот шанс в концовке. Мне очень плохо»

сегодня, 03:24
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал домашнее поражение от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Очень, очень разочаровывающий исход. Что я могу сказать? Это очень, очень тяжело. Снова была тяжёлая игра. Гол на последних минутах – несчастье для нас. 

Я даже не знаю, как я упустил этот шанс в концовке. Чувствую себя очень, очень плохо. Гол мог случиться, но я не знаю, как я упустил эту возможность. Я устал, у меня были судороги, но это не может быть оправданием.

Нам было тяжело взломать «Олимпиакос», потому что они очень глубоко оборонялись. Было трудно найти решения в финальной трети поля. Это была очень тяжёлая игра, в которой было сложно найти свободные пространства.

Мы будем стараться улучшить свои выступления в чемпионате и попытаемся выиграть как можно больше матчей, а там посмотрим.

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