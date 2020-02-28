Артета: «Очень тяжело, когда соперник обороняется всем составом»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал домашнее поражение от «Олимпиакоса» (1:2) в 1/16 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Это очень больно. У нас были большие планы на этот турнир. Он был очень важен для нас. С эмоциональной точки зрения нам было очень тяжело.

Мы старались, старались, старались и перепробовали на них всё. Соперник оборонялся очень глубоко. Но нам всё равно удалось забить, и мы проходили дальше, но пропустили гол после позднего углового.

Это очень тяжело, когда тебе приходится атаковать команду, которая обороняется 10 игроками. Я чувствовал, что мы создали достаточно моментов для комфортной победы. Этого не произошло, и последние пять минут мы должны были провести намного лучше.

Я не думаю, что игроки были слишком самодовольны. Они знали, что игра будет трудной. Это жестокий результат и огромное разочарование, но в то же время я горжусь своими игроками. Это был бы невероятный эмоциональный подъём, если бы нам удалось пройти дальше. Команда может рассчитывать на мою поддержку, учитывая то, как они играли сегодня, но всё же это болезненный исход.