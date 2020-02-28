Бруну Лаге: «Тренер не может избежать увольнения»

Главный тренер «Бенфики» подвёл итоги ответного матча с «Шахтером» (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.

Целью был выход в следующий раунд. Мы дошли до счёта 3:1, как и планировали. В такие моменты нужно лучше контролировать игру. На протяжении 60 минут мы это делали, заставляли «Шахтер» защищаться, создали сопернику много проблем. Учитывая наше преимущество в первом тайме, имели хороши шанс. В начале второго тайма оформили счёт 3:1, но затем пропустили. Усилили нападение, однако забить больше не смогли, а «Шахтеру» удалось свести матч к ничьей. Мы искали лучшего результата. Позиционировались на поле таким образом, что создавали больше давления, но при счёте 3:2 уже не так хорошо контролировали игру. В некоторых аспектах из-за счёта слишком спешили. «Шахтер» же ощущал себя всё комфортнее. Мы счастливы, когда выигрываем, но этого не получилось.

Ощущаю ли, что моя работа главного тренера находится под угрозой? Есть две вещи, которые не под силу избежать ни мне, ни вам. Знаете какие? Первая – смерть. Вторая – налоги. А у тренера есть ещё и третья – увольнение. Такова наша жизнь.