Сульшер: «Я очень доволен вкладом Игало»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выступление форварда команды в матче с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы. В этой встрече нападающий, перешедший в МЮ в январе, забил свой первый гол за манчестерский коллектив. Обыграв соперника, «красные дьяволы» вышли в следующий раунд турнира.

Я очень доволен вкладом Одиона, тем, что он сделал. Мы можем отдавать передачи на него, он придержит мяч, рядом с ним были Мата и Фернандеш, а также были игроки, забегавшие за спины защитникам. Думаю, как бывший нападающий я знаю, насколько важен первый гол. Ранее несколько раз он был близок к тому, чтобы забить. Видно, что он чувствует голевые возможности.