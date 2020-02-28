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Сульшер: «Я очень доволен вкладом Игало»

сегодня, 08:17
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выступление форварда команды Одиона Игало в матче с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы. В этой встрече нападающий, перешедший в МЮ в январе, забил свой первый гол за манчестерский коллектив. Обыграв соперника, «красные дьяволы» вышли в следующий раунд турнира.

Я очень доволен вкладом Одиона, тем, что он сделал. Мы можем отдавать передачи на него, он придержит мяч, рядом с ним были Мата и Фернандеш, а также были игроки, забегавшие за спины защитникам. Думаю, как бывший нападающий я знаю, насколько важен первый гол. Ранее несколько раз он был близок к тому, чтобы забить. Видно, что он чувствует голевые возможности.

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Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 08:53
Давайте ещё подпишите его на постоянной основе.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:40
При 5-0 можно быть довольным всеми.
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