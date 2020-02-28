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Тренер «Олимпиакоса»: «Мы заслужили выход в следующую стадию ЛЕ»

сегодня, 07:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосЗакончился в доп. время

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал выездную победу над «Арсеналом» (2:1) и выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Исторический вечер для «Олимпиакоса». Мы заслужили выход в следующий этап, не только в двух матча с «Арсеналом», но и за наши храбрые еврокубковые выступления в текущем сезоне, независимо от результатов.

Мы были полны решимости, верили, что можем пройти дальше, и мы это сделали. Были тактически грамотны, эффективны, психологически сильны и храбры. Всё вместе повлияло на этот успех.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:00
МЮ явно не понял с кем играет, что греки тоже умеют играть в футбол.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 08:43
С победой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:39
Краснодар заслужено отхватил от этой команды.
beefs
beefs
сегодня в 07:35
Поздравления!!!
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