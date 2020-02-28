Тренер «Олимпиакоса»: «Мы заслужили выход в следующую стадию ЛЕ»

Главный тренер «Олимпиакоса» прокомментировал выездную победу над «Арсеналом» (2:1) и выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Исторический вечер для «Олимпиакоса». Мы заслужили выход в следующий этап, не только в двух матча с «Арсеналом», но и за наши храбрые еврокубковые выступления в текущем сезоне, независимо от результатов.

Мы были полны решимости, верили, что можем пройти дальше, и мы это сделали. Были тактически грамотны, эффективны, психологически сильны и храбры. Всё вместе повлияло на этот успех.