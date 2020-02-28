Каштру: «В первом тайме „Шахтер“ был просто ужасен»

Главный тренер «Шахтера» подвёл итоги ответного матча с «Бенфикой» (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал выход своей команды в следующую стадию турнира.

В первом тайме мы были просто ужасной командой, совершенно не могли контролировать игру, не преуспевали ни в атаке, ни в обороне. Не смогли контролировать ни быстрые атаки «Бенфики», ни их подачи, ни их проход в зоны. Соперник всегда находился в последней трети, прижимал нас к штрафной, и так было весь тайм. В перерыве смогли скорректировать позиционирование определённых футболистов. Во второй половине удалось проводить позиционные атаки, нейтрализовать самых влиятельных игроков «Бенфики», создававших больше всего проблем до перерыва, и всё стало получаться: забивали голы, реагировали на чужие атаки, отлично оборонялись и наступали всегда вместе и более компактно. Если в первом тайме «Бенфика» прижимала нас к штрафной, то практически весь второй прошел на половине соперника, что немаловажно для нас. Так что у нашей команды в двух таймах было два разных лица. По итогам второго заслужили добиться положительного результата.

Благодаря нашим игрокам мы смогли аннулировать роль самых влиятельных исполнителей «Бенфики» и добиться заслуженного результата. Но повторю ещё раз, что мы играли с грандом, который достоин выступать в любом соревновании. «Бенфика» – сильнейший соперник.