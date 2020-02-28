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Сульшер: «Не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда»

сегодня, 05:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал дубль полузащитника МЮ Фреда в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0).

Я очень рад за каждого. Многие из игроков, вышедших сегодня на поле, прибавили. Но что касается Фреда, я не был уверен, что доживу до его следующего гола. У него было так много попыток!

Один гол с правой, другой с левой. Конечно, мы постоянно шутили над этим. Но сейчас он забил, и мы очень рады за него.

В последний раз Фред забивал за МЮ в сентябре 2018 года в матче АПЛ против «Вулверхэмптона».

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