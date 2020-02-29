Суарес: «Месси останется, если клуб выстроит конкурентоспособную команду»

Нападающий «Барселоны» на фоне слухов о возможном уходе из клуба капитана «сине-гранатовых» рассказал, при каком условии аргентинский форвард решит остаться в каталонской команде.

Опасения [относительно возможного ухода Месси] понятны, потому как он сам сказал, что мы не получим то, что хотим, с тем, что имеем сейчас.

Это зависит от селекционной работы клуба. Месси очень счастлив здесь. Это его дом. Если клуб сделает то, что должно быть сделано – выстроит конкурентоспособную команду – это будет здорово для Месси, и он останется здесь навсегда. Он сам об этом сказал.

Я думаю, что клуб понял его месседж. Это нормальное желание для них, чтобы лучший в мире и истории клуба футболист продолжал играть на том же уровне здесь, в «Барселоне». Надеюсь, что он останется.