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Суарес: «Месси останется, если клуб выстроит конкурентоспособную команду»

сегодня, 06:33

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес на фоне слухов о возможном уходе из клуба капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси рассказал, при каком условии аргентинский форвард решит остаться в каталонской команде.

Опасения [относительно возможного ухода Месси] понятны, потому как он сам сказал, что мы не получим то, что хотим, с тем, что имеем сейчас.

Это зависит от селекционной работы клуба. Месси очень счастлив здесь. Это его дом. Если клуб сделает то, что должно быть сделано – выстроит конкурентоспособную команду – это будет здорово для Месси, и он останется здесь навсегда. Он сам об этом сказал.

Я думаю, что клуб понял его месседж. Это нормальное желание для них, чтобы лучший в мире и истории клуба футболист продолжал играть на том же уровне здесь, в «Барселоне». Надеюсь, что он останется.

Ранее совладелец и основатель «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что был бы рад видеть в своём клубе Месси и Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 08:08
Куда может уйти...в Псж,Сити за деньгами. Не верю. Его любят вся Барселона. ...это как Мальдини для Милана, как Дель Пьеро для Юве,как Джерард для Ливера...до конца жизни для них двери открыты перед своими клубами...а то что не правильно переводят или вырезают из контекста...это для срача.А те которые несут срач,тут хватает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:58
Давайте сделаем конкуренцию...чтоб безконкурентный игрок продолжал играть...)))
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 07:51
Просто нашему гномику надо повысить зп на 20-30%, и тогда он останется.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил STVA 1
сегодня в 07:49
Куда он уйдёт....
В зенит!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:28
Ага, вот оно значит как, любимый клуб если попадет в трудные времена, то можно бежать. Буффон не одобряет
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 07:26
У меськи ничего не блестит ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:19
Куда он уйдёт....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:01
Мое мнение Месси останеца
mondial18
mondial18
сегодня в 06:47
останется по любому
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