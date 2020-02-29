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Мане: «Думаю, на „Энфилде“ будет статуя Клоппа»

сегодня, 08:24

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в интервью BBC Sport заявил, что на «Энфилде» установят статую в честь главного тренера команды Юргена Клоппа.

Думаю, там будет она (статуя Клоппа – ред.), потому что он является великим тренером, и он очень хорошо работает ради клуба и игроков. У него свой специфический подход к работе, и он дает футболистам больше ответственности на поле, а это действительно важно. В то же время он дружественно настроен по отношению к своим игрокам, и это одна из его важных сильных сторон.

Напомним, что ранее Мане рассказал о целях «Ливерпуля» на нынешний сезон.

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Все комментарии
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 09:41
Я в этом не сомневаюсь. Босс заслужил YNWA 🔴
DXTK
DXTK ответил Footbolista
сегодня в 09:12
Вряд ли где либо в Британии будет памятник немцу...чего то я таких не знаю...а вы?)...
в музеи ман сити установлен памятник Берту Траутманну немецкому вратарю, и одному из легенд горожан, и включен пока что единственным из немцев в зал славы английского футбола, а о его судьбе все знают.
DXTK
DXTK
сегодня в 09:05
если только в туалете кто то маркером его нарисует. с надписью здесь был клопп.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 09:03
А Скомина и Оливер так и останутся недооценёнными игроками ливерпуля. Аха-ха)
VIPded
VIPded
сегодня в 08:57
Юрген великий тренер, конечно, но статуи живым ставить это уж слишком...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:55
Вряд ли где либо в Британии будет памятник немцу...чего то я таких не знаю...а вы?)...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:25
Вполне возможно.
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