Мане: «Думаю, на „Энфилде“ будет статуя Клоппа»

Форвард «Ливерпуля» в интервью BBC Sport заявил, что на «Энфилде» установят статую в честь главного тренера команды .

Думаю, там будет она (статуя Клоппа – ред.), потому что он является великим тренером, и он очень хорошо работает ради клуба и игроков. У него свой специфический подход к работе, и он дает футболистам больше ответственности на поле, а это действительно важно. В то же время он дружественно настроен по отношению к своим игрокам, и это одна из его важных сильных сторон.