Карпов: «Центрбека я стал играть за два месяца до перехода в ЦСКА»

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сегодня, 12:16

Защитник ЦСКА рассказал о поисках своей позиции на поле. Игрок сообщил о том, как отец забрал его из одной спортшколы и отдал в другую, когда тренеры поставили его в ворота.

Да, было такое, в Санкт-Петербурге. По уровню команды я тогда не тянул играть в поле, тренер увидел во мне качества вратаря, дал перчатки и сказал: «Вставай». Ну, я и встал. Им понравилось, для меня главным было выходить на поле, участвовать в матчах. Так что отец какое-то время не знал, что я занял позицию в воротах.

По словам Карпова, затем отец узнал о произошедшем и отдал его в другую спортшколу.

[Он] был строг, сказал, что мы хотим играть только в поле. В Санкт-Петербурге было не так много сильных команд, чтобы развиваться как вратарю. Логика отца была такова: ты стоишь всю игру и просто раздаешь передачки. А руками я почти не играл, до ворот соперники доходили редко. Так я попал из академии «Зенита» в СДЮШОР «Зенит». Это две разные команды, у них соперничество. Сначала взяли во второй состав, потом начали привлекать в первый.

Также Карпов ответил на вопрос, до какого возраста его пробовали на разных позициях.

Центрального защитника я стал играть в 15 лет, за два месяца до перехода в ПФК ЦСКА .