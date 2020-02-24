Непобедимый «Арсенал» Артеты. Секреты серии

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сегодня, 20:00

В новом году почти не осталось непобедимых клубов в топ-5, и «Соккер.ру» оценивает единственных англичан.

Непобедимость «Баварии» во всех турнирах даже после матча против «Лейпцига» не удивляет. Странно, что у «Вероны» пока нет поражений. Но они в Мадриде, как «Ливерпуль», не играли. Матч итальянцев против «Кальяри» отложили из-за вспышки заражений коронавирусом в северной Италии, поэтому удачная серия поставлена на паузу.

А вот «Арсенал» вчера сыграл против «Эвертона». И хотя поединок традиционно выдался непростым – иначе быть не могло, «ириски» при Анчелотти тоже неплохо идут, «канониры» одержали третью за семь дней победу. Артета празднует лучшие дни в качестве главного тренера «Арсенала», серия без поражений продлилась до 10 игр. В чем же причина?

Класс Обамеянга

Гол Пьера-Эмерика не позволил обыграть «Челси», но его мячи принесли очки против «Кристал Пэлас» - в этом матче также получил красную карточку, и «Эвертона» вчера. Невилл прав – габонца недооценивают, он уже не первый год один из лучших футболистов АПЛ .

Состояние «Арсенала» порой вгоняет Обамеянга в депрессию, опускают руки, нет нужной поддержки – например, по качеству созданных для него моментов лишь на 11-м месте в АПЛ . Но класс выручает – Пьер-Эмерик догнал Варди и делит первую строчку в списке лучших снайперов дивизиона.

Имея всего 2.6 удара за полный матч (у Агуэро, для сравнения - 4.8), Обамеянг в штрафной прекрасен. Мог реализовать моменты против «Эвертона» в первом круге и в матче против «Бернли» - две нулевые ничьи, но даже без 4 пунктов его вклад солидный. Забивал в 6 из 8 победных игр «канониров», а еще 7 случаях без его голов не было бы ничьих.

«Арсенал» без Обамеянга мог вести борьбу за выживание. Форвард заработал для команды минимум 19 пунктов решающими действиями. В худшем случае «Арсенал» вообще мог замыкать таблицу вместе с «Норвичем». Обамеянг как Златан для «Милана», за ним тянутся.

Объяснения Артеты

Гвардиола консультировался с Артетой, когда тот еще был футболистом. У таких игроков, как Микель или Хаби Алонсо, слава ребят, что имеют тренерский взгляд, появляется задолго до получения лицензии. Анчелотти прав – Артета многому научился, работая в штабе Гвардиолы, но одновременно и многое «горожанам» дал.

Испанец умеет объяснять. Например, Джака против «Эвертона» сыграл ровно так, как просил тренер. Во-первых, чаще всех встречался с мячом – 65 передач (точность - 90 %). Во-вторых, 10 раз вернул мяч команде и совершил 9 точных длинных передач. В-третьих, заблокировал 2 паса соперников. В-четвертых, была лишь одна потеря, но на чужой половине поля.

Когда в команде есть молодые ребята, вроде Сака – 5 потерь мяча, в том числе три на фланге на своей половине, то важно, чтобы сохранялся баланс. Если максимум Давида Луиса – компенсировать ошибку у своих ворот голевой передачей, то Мустафи перестал ошибаться. Чемпион мира в новом году заслужил высокие оценки.

Команда Артеты даже близко не играет в идеальный атакующий футбол – «Эвертон» обыграли, забив 3 гола после 4 точных ударов, и уступив соперникам 9:17 по общему количеству выстрелов. Но когда есть грамотные приказы, то и Озил не помешает. Артета понимает, что подопечные могут играть еще лучше, но рад хотя бы тому, что Лено реже «привозит», а Мустафи и Джака вспомнили, что в их возрасте пора быть стабильным.

Бельерин вряд ли станет идеалом в защите, особенно с подстраховкой в лице Себальоса и Пепе, но даже без Ляказетта на поле против непростого «Эвертона» увидели «Арсенал», способный успешно сыграть на результат. Этого не хватало, поэтому Эмери ушел, а Юнгберг не задержался. Кроме того, оба не оставили Артете ценный «багаж», переформатирование команды идет в боевых условиях.

Талантливая молодежь

Трудно сказать, что за форвард Нкетиа – у двадцатилетнего англичанина пока лишь 192 минуты в АПЛ , и в составе «Лидса» выходил в основном на замену. Зато отличился после передачи еще одного юного дарования – Сака. Бакайо начал поединок против «Эвертона» на лавке, но поскольку поле уже на 18-й минуте покинул Колашинац, то молодой увеличил количество ассистов в сезоне до 9.

Сака проще играть в атаке, чем в защите, но неплохо, что хотя бы юные созидатели у «Арсенала» появились. У Артеты опытная команда – Луис, Сократис, Озил, Обамеянг перешагнули отметку в тридцать лет, и даже новичку Пепе двадцать четыре года, как Бельерину и Торрейре. Зато есть Мэйтленд-Найлз, не успел постареть 20-летний француз Гендузи, появлялись на поле Уиллок и Нельсон.

А самый главный молодой талант, не считая упомянутого выше Сака – бразилец Мартинелли, что в 18 лет забил 3 мяча в АПЛ , добавил 4 гола в Кубке Лиги и 3 точных удара – в Лиге Европы. Габриэлу нельзя постоянно играть, поэтому Артета его бережет. Однако названные юные игроки могут сработать так, как Рэшфорд в свое время в составе МЮ , когда к Маркусу не были готовы защитники соперника.

Молодые игроки «Арсенала» сыроватые, но одаренные. У Сака ошибки в защите, зато ассисты. А на Мартинелли не играют, но сам сверкнул, как проходом против «Челси». Наконец, у Тирни травма, а молодой Себальос пока не стал вторым Артетой или Санти Касорлой, хотя ему всего 23 года. Дани можно причислить к талантливой молодежи в составе Микеля.

Микель осознает слабости

Артета не мог растворить в воздухе понятные всем минусы «Арсенала», но может нагружать команду новыми плюсами. Конечно же, Лено допустил много результативных ошибок в АПЛ , но одновременно голкипер тащит – по проценту отраженных выстрелов Бернд Викторович, потомок русских немцев, иммигрировавших на историческую родину из Анапы, идет на четвертом месте в АПЛ .

Выше только Алиссон, Хендерсон из «Шеффилд Юнайтед» и голкипер «Кристал Пэлас» - Висенте Гуаита. А по общему количеству отраженных ударов Лено – второй голкипер АПЛ , он справился с 97 выстрелами, только у Мартина Дубравки из «Ньюкасла» больше подвигов. При этом в последних играх работы у Лено стало меньше. И ошибок - обвинять его в голе в падении через себя на 49 секунде матча странно.

Зато тот мяч напоминает, что Давид Луис и компания остаются мастерами привоза на ровном месте. А очень атакующая природа людей, что играют на флангах обороны, может быть компенсирована только идеальной работой атакующей группы. Круто, что Обамеянг может забить три гола подряд тремя точными ударами в АПЛ , хорошо, что есть опытный Ляказетт – на его совести выездной гол «Олимпиакосу», но все самые сложные испытания впереди.

Заметно, что «Арсеналу» ставят агрессивный футбол, однако пока «канонирам» сложно даются легкие победы – в серии из 10 матчей без поражений всего один разгром, даже разница в два мяча была лишь дважды. Зато никому после декабрьского матча против «Челси» не проигрывают. Даже с соседями еще раз сыграли и показали характер, дважды отыгрались. Можно сказать, что «Арсенал» медленно оживает.

В этом сезоне АПЛ поняли, что опытные люди – вроде Гвардиолы и Эмери, могут допускать ошибки, а вот молодые тренеры – как Лэмпард, Артета или даже Сульшер, способны учиться и переживать трудные периоды. У «Арсенала» многовато ничьих, то есть важно прибавлять, и в атаке ждать не только паса Сака или удара Обамеянга. Но поскольку матч против МС перенесли с 1 марта – Гвардиолу ждет финал Кубка Лиги, то у Артеты есть возможность продлить серию.

«Олимпиакос», «Портсмут», «Вест Хэм», «Брайтон», «Саутгемптон» и «Норвич» не являются элитными соперниками. Зато у «канониров» будет выпускной экзамен - серия матчей против «Вулверхэмптона», «Лестера», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», которая и покажет, готов ли Артета финишировать пятым. Стало лучше, чем было, хотя мечты о ЛЧ пока призрачные.

Ведь не исключено, что опытная команда адвокатов может добиться отсрочки дисквалификации МС от УЕФА . Если удачно затянут рассмотрение апелляции, то пятое место не отправит никого в ЛЧ , а до «Челси» их соседям далеко – семь пунктов. Впрочем, впереди еще много матчей, и пока Моуриньо прав – все, кроме команды Лэмпарда, а именно МЮ , «Тоттенхэм» «Шеффилд Юнайтед», «Вулвз» и «Арсенал» являются аутсайдерами в борьбе за путевку в ЛЧ , но не покинули эту гонку.