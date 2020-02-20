Обыкновенная магия дикой «Аталанты»

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сегодня, 10:15

Команда Гасперини любит футбол и получает от него удовольствие – «Соккер.ру» хвалит соперников Черышева в ЛЧ .

«Аталанта» - коллектив игроков, которые забракованы богатыми. Когда сенсационно попали в Лигу чемпионов, то летом лидеры и просто лучшие игроки Гомес, Иличич, Госенс, Фройлер или де Рон остались. Их никто не перекупил. Среди лощеных звезд плей-офф ЛЧ эти парни смотрятся словно ребята из воскресной лиги – как удачно пошутил сам де Рон:

When you beat Valencia in the Champions League but still look like a Sunday League player. pic.twitter.com/9DZrmqdsA7 — Marten de Roon (@Dirono) February 19, 2020

Но какая разница, если «Сан-Сиро» увидел первую победу в плей-офф ЛЧ за семь лет (предыдущий случай - «Милан» переиграл «Барселону»)? На великом стадионе «Аталанта» в домашнем и выездном одновременно матче устроила для «Валенсии» горячий прием. Фанаты клуба из Бергамо – красавцы, перебрались на один вечер в Милан, пошумели знатно, «Аталанта» чувствовала домашний уют на «Сан-Сиро».

Но ради плей-офф Лиги чемпионов не менялись – наверное, в этом один из козырей. У Гасперини ведь буквально есть игроки, забракованные другими клубами. Например, в основе Пашалич – помните, как неоднозначно выглядел в составе «Спартака». Ни Паломино, ни Голлини не заинтересовали серьезные клубы прошлым летом. Даже Кулушевски сначала заиграл в аренде в «Парме», и только после этого оказался в «Ювентусе».

Самый дорогой новичок лета – Муриэль, сидит на лавке, как и Малиновский – второй по стоимости из ребят, которыми Гасперини усиливал «Аталанту» накануне дебюта в групповом раунде Лиги чемпионов. Получается, что против «Валенсии» играли середняки, у которых получается именно в «Аталанте». Если бы возраст или уровень позволял внедрить их в другие составы – такой опцией давно бы использовались.

Но это, конечно, не минус, а огромный плюс команды. Во-первых, Гасперини отказал и «Милану», и «Интеру», и «Роме», и всем, кто присматривался к опытному наставнику, и теперь требовательный тренер получает награду за верность идее выйти с «Аталантой» в плей-офф ЛЧ . Во-вторых, в составе не было футболистов, которые считали бы игру за команду занятием ниже их достоинства или уровня амбиций.

Для Алехандро Гомеса капитанская повязка в клубе из Бергамо – честь. Для Госенса возможность работать под руководством Гасперини – большая школа. И хотя понятно, что у команды без огромного бюджета и больших звезд будут изъяны и ошибки, «Аталанта» сохраняет статус симпатичного коллектива, который работает по узнаваемым лекалам, причем разнообразным – остановить их атаки сложно, особенно если обороняешься без травмированного Гарая.

Подопечные Гасперини играют «3-5-2» - только так. От итальянской тактики и тройки защитников не уходят, разве что вариации на тему игры в одного и двух нападающих используют. Но границы размыты, ведь тот же Иличич – не совсем классический форвард, как и Гомес. «Аталанта» - коллектив старой школы, что заметно всегда и звезде. И прессинг, и позиционные решения, и смелые многочисленные атаки выдают возраст их главного тренера, а также намекают не предпочтения Гасперини.

Одновременно речь о современной команде, ведь соперникам сложно воевать против «Аталанты». «Валенсия» и моменты создавала – подходы как минимум, и надеялась на собственного голкипера, но в итоге бедняга Саладес, который в нервные минуты похож на бездомного, что любит заправиться горячительным, увидел четыре гола в ворота «Валенсии», а мог и больше. Наиграла или нет «Аталанта» на преимущество – совсем не важно, поскольку испанцы не подготовились к сопернику и поплатились.

Команда с Черышевым на лавке играла неправильно, а коллектив, который вел за собой Алехандро Гомес – грамотно. Когда речь об одной из самых результативных команд Европы, то не стоит удивляться, что отдельные голы приходят «из ничего». А поскольку трибуны в Милане выкладываются в Лиге чемпионов даже лучше, чем футболисты – в группе были скользкие моменты, «Аталанта» училась играть на таком уровне, поэтому не удивительно, что «Валенсия» испугалась. Причем настолько явно, что испанцы почти не рисковали и уж точно не играли расковано.

А вот итальянцы прекрасно понимали, что делают. Не совсем удивительно, что команда Гасперини, хотя ждали падения в таблице Серии А, держится на четвертой строчке – выше «Ромы», «Милана» и «Наполи». Пусть Паломино раньше играл за «Лудогорец» - это грамотный защитник. Пусть у Госенса ни одного матча за сборные Германии или Голландии – гражданин двух стран, а раньше Робин выступал за «Херакслес», когда левый латераль играет в ЛЧ – смотрится круто.

Его коллега по амплуа Хатебур стал «Игроком матча» после дубля, даже дослужился до вызовов в сборную Нидерландов, но это скорее исключение, чем правило. «Аталанта» - команда середняков, в которых поверил главный тренер Гасперини. Кроме того, это еще один пример «Лестера» - когда основу собрали за «копейки» по меркам участников плей-офф ЛЧ . Вратаря Голлини нашли в «Астон Вилле» за 3.8 млн евро - Пьерлуиджи воспитывался в школе МЮ . Пашалича арендовали у «Челси» - недорогая сделка, но Марио с переменным успехом радует.

За де Рона заплатили приличные деньги – 13.5 млн евро, зато списанный «Фиорентиной» Иличич достался за 5.75 млн евро, Госенса забрали за 900 тысяч евро, Хатебур обошелся в 1 миллион, контракт капитана Толои выкупили за 3.87 млн евро, Фройлера – за 1.95. Кальдара пришел из «Милана» в аренду, причем раньше играл за «Аталанту» и ушел в «Ювентус» за 19 млн евро. А капитан Алехандро Гомес переехал из Харькова в Бергамо в 2014 году всего за 4.5 млн евро и давно отработал каждый евроцент.



Даже новые траты уже после попадания в Лигу чемпионов, где гарантированно получат щедрые премиальные от УЕФА , не уронили трансферный баланс клуба – у «Аталанты» десятки игроков в арендах, получают солидные деньги за тех, кто на контракте, но не в составе. У команды Гасперини есть суперсила – настолько мощная кристаллическая решета тактики, что и войти в структуру сложно, и уход одного из элементов не разрушают конструкцию, поскольку всегда есть возможность предложить парочку кандидатов и заместить новую позицию.

В Бергамо – сочная команда, поскольку у них настоящий «катеначчо» в плане атаки. Почему-то этот термин использовали для обозначения команд в стиле «автобус», забыв, что Эленио Эррера – интеллигентный, эстетский Моуриньо своего времени, создал очень результативный «Интер», где было не пять, а скорее три защитника, ведь фланговые активно атаковали. «Аталанта» в Серии А не очень часто допускает моменты у своих ворот – по сумме попыток соперников на почетном третьем месте, чуть выше только «Интер» и «Ювентус», которые обороняются реже.

Но главное - банда из Бергамо умеет атаковать в стиле «безумный ураган». По xG после 63 забитых мячей нельзя быть ниже первого места, ведь даже у острого «Лацио» меньше голов – 55. У «Аталанты» современный вариант «катеначчо» впереди еще и потому, что их «дверной засов» - смелость. Гомес не совсем форвард, Иличич может играть по всему фронту атаки и на чужой половине, а Пашалича видим не только под нападающими, ведь те, как уже выяснили, не обязательно ждут мяч около штрафной или в метре от ворот.

«Валенсия» не смогла выстроить игру, и хотя было очевидно, что играли команды более низкого класса, чем во вторник, за счет открытости «Аталанты» поединок в Милане был намного веселее, чем в Мадриде. Хотя бы потому, что итальянский клуб частенько рискует. Команда Гасперини по пропущенным мячам ниже «Вероны», «Пармы» или «Милана». И когда вышел Черышев – зря Саладес его не выпустил раньше, то итальянцы рисковали вместо разгрома получить неприятный счет 4:2. Но устояли, гол Дениса остался единственным гостевым.

Пожалуй, если испанцы ударно начнут домашний матч, то даже интрига появится. Но идейность бергамасков подкупает – смелые, скромные – никто не праздновал разгром бурно, тренерские, настырные. И себе, и людям сыграли. «Аталанта» - искренняя, что всегда заметно в футболе, и что каждый раз подкупает, поскольку встречается не так уж часто.