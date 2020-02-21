Это не антифутбол! «Хетафе» разобрался с «Аяксом»

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сегодня, 10:49

Теперь в испанском капкане оказались голландцы. О прекрасной и бесящей многих команде – на «Соккер.ру».

Плохо, что репутация может затмить суть. С «Хетафе» будет именно так. Многие увидят, как Райан Бабель пародирует муки творчества – катание Алана Ньома по земле после свистка арбитра, и подумают, что испанцы сыграли в стиле «Атлетико» против «Ливерпуля», забили гол, а потом в самом конце повезло еще раз.

Неправдивое описание, поскольку сравнивать «Хетафе» с другими командами из прошлого или настоящего странно. Странно, ведь обстоятельства другие и подходы различаются. Наставник «Хетафе» - идейный убийца чужой игры. Бордалас на днях играл против «Барселоны» Сетьена, и рулевой каталонцев не пожал Пепе руку.

Обида за давний матч в низшей лиге, когда команда Бордаласа победила, отдав сопернику мяч, и после Кике в сердцах бросил: «Это не футбол». Он ошибается. Во-первых, разве Пепе платят деньги за то, чтобы его работа нравилась соперникам? Во-вторых, любой тренер подтвердит – футболистов заставить играть так, как «Хетафе», сложно.

Это искусство – научить защищаться. Все хотят доминировать любым из способов, но далеко не каждая команда, независимо от стиля, имеет свою идентичность. Есть «серые» автобусы, каким был МЮ Моуриньо, там хвалить не было причин. С «Хетафе» - другая история, ведь стиль есть. Их сложно раскусить, мало кому удается.

И что отличает именно команду Бордаласа – испанцы-то и атаковать умеют. Например, не было никакой разницы в классе исполнителей «Краснодара» и «Хетафе». Наоборот, «ноунеймы» работали лучше. Тренер убедил команду, которая эффективно атакует – куда успешнее, чем «Атлетико» на заре тренерских успехов Симеоне, что им выгодно бесить соперников.

Если «Хетафе» будет давить и атаковать, то быстро устанет. С их точностью паса – одной из худших в топ-5 и худшей в Ла Лиге, не светит зона Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Признают, что не настолько крутые, как «Ливерпуль», и делают это честно. Конечно, «Хетафе» использует тактику мелкого фола – вчера мяч был в игре 42 минуты и 36 секунд, меньше тайма. И как же «Аякс» нервничал!

Бордалас этого и добивается – важно не просто выиграть на поле, но и победить морально. Получилось, отзывы голландцев об игре в одном духе: «Это антифутбол, они не давали нам играть». А разве футбол нужен, чтобы предоставить сопернику шансы? В тему мнение Сэма Эллардайса: предположил, что Симеоне за его оборонительный футбол возненавидели бы в АПЛ .

Интересно, мистер Аллардайс матчи «Ливерпуля» в этом сезоне смотрел? Клопп, назвавший себя полицейским из детсада по сравнению с эмоциональным Диего, использует похожую стратегию – «Ливерпуль», прежде всего, держится в обороне, и только потом думает об атаке. Просто защита настолько успешная, что нападать можно часто. Стратегия одна, тактика – разная.

Мячом «красные» владеют часто, но это класс исполнителей, а задача – забить на мяч больше, не пропустить. Юрген приказал не раскрываться, заметно всегда. «Атлетико» раньше играл похоже и атаковал чаще, но у них перестройка – Годин, Родри и Гризманн ушли. Это как убрать из «Ливерпуля» Ван Дейка, Трента и Салаха, а потом удивляться, почему не получается забить «Норвичу»? Со всеми перечисленными единственный гол накануне выезда в Мадрид забил Мане, вышедший на замену.

Можно согласиться с Клоппом, что «Атлетико» не заслужил единственный гол – случайный эпизод. Но разговоры про антифутбол от клубов АПЛ смотрятся смешно. В Англии играли «Челси» Моуриньо и Конте, обе команды были чемпионами и «автобусами». Там выбрал определенную тактику «Лестер» Раньери – «лисы» тоже много работали над обороной, чтобы стать чемпионами. А МЮ был и часто остается классическим «автобусом».

Когда Эллардайс рассказывает, что Симеоне возненавидели бы в АПЛ за успешную оборонительную игру, то городит чушь, поскольку «Ливерпуль» после появление Алиссона и Ван Дейка только то и делает, что учится безошибочно работать в обороне. А вот результативность – бонус от богатства. Интересно, в Англии смотрели финал ЛЧ -2019? Их не смутило, что «красные» сознательно отдали мяч «шпорам»?

«Ливерпуль» выиграл Кубок чемпионов, сыграв в стиле «Хетафе» - полностью контролируя ситуацию, но нервируя соперника игрой без мяча. Классическая тактика убийства в футболе. Ее активно применяет «Ювентус» в Серии А, разница в один мяч частенько. ПСЖ во Франции или «Бавария» в Германии играют, конечно же, иначе. Но даже «Реал» стал набирать обороты, когда подтянул работу без мяча.

«Ливерпуль» так крут, поскольку мало пропускает. А у «Манчестер Сити» такой суперсилы нет, результат видите. Атаковать настолько богатые клубы всегда умеют – тут нет параллели с «Атлетико», что промахнулся со ставками на Морату и Фелиша. Впрочем, если возвращаться к общей тенденции – велит даже командам класса «Ливерпуля» играть по результату, к частной истории «Хетафе», то обвинять эту команду в антифутболе смешно.

Это как обвинять в антифутболе «Шеффилд Юнайтед». А ничего, что у «Ливерпуля» в распоряжении 604 млн евро, а у «Хетафе» - 56 млн евро? Отдайте Бордаласу игроков Клоппа, Юргену – футболистов Пепе, и увидите, как испанец атакует. Какая разница, сколько времени «Хетафе» был с мячом против «Аякса»? Да, 35 на 65 % в пользу голландцев (45 на 55 – по другой методике подсчета). Да, у испанцев точность паса как у дворовой команды – 55 %.

Но давайте смотреть даже не на табло, а на важную статистику. У звездного «Аякса» всего 2 удара по чужим воротам (ни одного в створ, как и у «Ливерпуля» в Мадриде), а у скромного «Хетафе» - 10 выстрелов по воротам Варелы, 4 удара в створ и 2 забитых мяча. Голландцы понятия не имели, с какой стороны к «Хетафе» подступиться, но пропускали удар за ударом.

Смотрелось несерьезно, инфантильно, а испанцы не скрывают свой стиль. Против «Барселоны» на «Камп Ноу» - родственных душ «Аякса», владели мячом 24 % времени, но по точным ударам разрыв был 5:2, и уступили минимально – 2:1. А вот когда «Хетафе» дома сыграл против «Валенсии», что в плей-офф ЛЧ скушала четыре мяча от «Аталанты», то владели мячом чуть больше времени, чем гости, нанесли 22 удара в сторону ворот Хауме, допустили всего 5 ответных, а счет по точным выстрелам был удивительным – 10:0.

Может, тут дело не в антифутболе, а в эффективности? Как правильно сказал тренер «Хетафе» - его команда должна бороться за выживание, а не опережать «Атлетико» в таблице Ла Лиги, но эти ребята умудряются обыгрывать тех, с кем другие не справлялись. Команда предельно жесткая, но не примитивная. «Хетафе» даже нельзя назвать «автобусом», отказ от владения в их случае не является отказом от контроля над игрой и ударов.

Когда испанцы уничтожали «Краснодар», то по точным ударам счет был 5:1, а по голам – 3:0 в их пользу. «Хетафе» представляет «тики-таку навыворот». Если «Барселона» душила всех при Гвардиоле не столько контролем мяча, как высоченным удачным прессингом на линиях расположения Месси, Иньесты и Хави – три ступеньки к потере мяча соперником, не считая каньона имени Бускетса, куда обычно большинство и проваливалось, то «Хетафе», играя «4-4-2», душит оппонента, показательно отдавая мяч.

«Аякс» вертелся, но хороший футбол не показал. Триста передач за игру, если соперник настолько эффективный, ничего не доказывают. «Хетафе» создал 9 командных атак с последним пасом против 1 у гостей, закономерно выиграли. Пепе Бордалас победил команду, которая не проигрывала на выезде в еврокубках в 14 поединках подряд, хотя играла в гостях против «Реала» и «Ювентуса».

«Хетафе» - особенный коллектив, который не просто верит в себя, а делает все грамотно. Левый защитник Матиас Оливера пока ни разу не сыграл за первую сборную Уругвая, а уже отдал два голевых паса против «Аякса» в плей-офф Лиги Европы. Кенеди забил в стиле Черышева – появился на 88-й минуте, а через четыре отличился. Кукурелья не только нанес три удара, но и создал два момента.

Траоре, Зийех, Тадич и Бабел – основная четверка Тен Хага в Испании, суммарно не нанесли ни одного удара по чужим воротам за игру. Ни одного! Когда начинают винить «Атлетико» или «Хетафе», то словно предполагают, что защищаться в футболе грешно или просто – это не так, наоборот сложнее. Когда критикуют такой подход, то попадают в ловушку. «Хетафе» отдает мяч сопернику – разрешает атаковать.

Так почему винят их, а не оппонентов? Кто мешал «Аяксу» вынести скромного соперника без звезд в составе? Никто. Возможно, в Амстердаме увидим камбэк, но только если команда Тен Хага повзрослеет. Они не были готовы к «Хетафе», как «Ливерпуль» - к «Атлетико». Это вина сильного, а не того, кто признает свою слабость и поэтому играет честно, но жестко.

«Ливерпуль» впервые за долгое время ни разу не попал в створ чужих ворот, как Облак мог пропустить? «Аякс» повторил за коллегой по полуфиналу Лиги чемпионов. Причем если «Атлетико» вправду так себе атакует, то подход «Хетафе» нельзя называть игрой от обороны. Хотя бы из-за 10 ударов при 35 % владения. Частота их атак с завершающей попыткой намного выше, чем у «Аякса».

Тики-така навыворот работает. А нервозность соперников вызвана тем, кто никто не понял, как уничтожить «Хетафе»? Не просто переиграть, продавив линию прессинга, как «Барселона», а унизить и разбить. По голам с игры подопечные Бордаласа выше «Атлетико» в Ла Лиге, это не «автобус», задача сложнее. Только оборонительный «Реал» смог разгромить «Хетафе», причем в гостях.

Забавно, что Зидан сыграл, как соперник – плевать на брак, важны точные удары и их эффективность. У «Хетафе» современный футбол. Но зашкаливает концентрация того, что «Реал», «Ювентус», «Атлетико» и «Ливерпуль» тоже делают ради побед. Отсюда неприятие, но это иррациональное чувство – реакция на полную непохожесть.

Бордалас – красавец, без невероятных средств (по бюджету 12-е в Ла Лиге, ниже «Сельты») создал успешную команду. Учитывая, что не так давно «Хетафе» чуть было не обанкротился, точно выберут победы при критике за стиль, нежели поражения и вылет в Сегунду при смелой и бессмысленной игре.