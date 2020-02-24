Семь слабых сторон «Ливерпуля» Клоппа

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» пару лет нахваливает «красных», но пришла пора поискать хорошо спрятанные футбольные минусы.

Разумеется, больших минусов у «Ливерпуля» нет. Однако и превращать «красных» в священных бычков не стоит, ведь даже оппоненты, вроде Сауля, отмечают: у команды Клоппа много труднейших матчей, но они достойно реагируют на сложные вызовы.

Зато дарят зацепки для будущих соперников. В АПЛ все понятно. В Кубке Англии впереди у «Ливерпуля» поединок против «Челси», а в ЛЧ – бой с «Атлетико». Испанцам сложно забить, если Симеоне закрывает все засовы, и гостям хватит гола на выезде, чтобы заметно усложнить лидеру АПЛ жизнь.

Самое время поискать, о чем может переживать Клопп в ближайшие недели, ведь это увлекательнее, чем снова перечислять очевидные плюсы «Ливерпуля», которому уже сегодня нужно отстоять звание единственного непобедимого коллектива в топ-5 против «Вест Хэма».

Не лучший последний пас

Минусы будут из разряда «с жиру бесятся», но Клоппа такие вопросы очень волнуют. При схеме «4-3-3» не найти место на поле еще и плеймейкеру. А Юрген за покупку игрока с характеристиками Де Брюйне – по 3.7 моментов за игру и 16 ассистов в АПЛ , или Луиса Альберто – по 3 передачи за матч и 11 голевых пасов в Серии А. Разумеется, Клопп любит прессинг и обожает, если игрок универсален. Но у лидера АПЛ один футболист создает объем моментов – Александер-Арнольд (2.6 паса за матч).

Ни Салах, ни Мане, ни Фирмино, ни даже Робертсон, не говоря о Хендерсоне, не тянут на звание «Плеймейкер года», у них другие задачи. Но нехватка созидателя с частым последним пасом вывела на интерес к Хаверцу – у Кая по 2.3 паса за матч даже в составе нестабильного «Байера». В АПЛ , хотя Клопп и пытается разделить обязанности «десятки» между всеми, «Ливерпуль» по количеству последних передач на третьей строчке, но сильно отстает от МС . А вот МЮ , «Лестер» и даже «Астон Вилла» рядом.

Голевая аритмичность

Отчасти проблема связана с предыдущим пунктом, но не только. «Ливерпуль» - разносторонний коллектив. Много кроссов – не удивительно с Робертсоном и Александер-Арнольдом на поле. Играют длинными передачами, словно середняки – ни один из лидеров АПЛ не использует забросы вперед так часто. «Ливерпуль» лучше всех контратакует – 7 голов, на один больше, чем у «Лестера». И со стандартов отличились 11 раз, и 5 пенальти реализовали (первое место в АПЛ ).

Разнообразие прячет аритмию в игре. «Ливерпуль» далеко не лучший в топ-5 по количеству ударов за матч – 15-е место, между «Миланом» и «Айнтрахтом», и по средней результативности делят 8-9 места. «Ливерпуль» только 6 из 25 побед в АПЛ одержал с разгромной разницей. При этом 12 успехов – в один мяч. Никто не может оспорить наличие воли, как и присутствие очевидной голевой аритмии. Клопп не контролирует атаку, никогда не знает, когда будет очередной сложный матч, как против «Норвича» или «Атлетико».

«Сухие» серии только в АПЛ

Если взять пятнадцать стартовых туров в чемпионате Англии, то увидите, что у «Ливерпуля» было всего два «сухаря». Травма Алиссона влияла, да и соперники подучили манеру игры Ван Дейка и напарников. Также очевидно, что «красных» подставляет игра фланговых защитников на высоте вингеров, а еще отсутствие чистого разрушителя в центре поля.

Всем бы такие проблемы? Но важно отметить, что после дерби – устроили перестрелку с «Эвертоном» и выиграли 5:2, в 11 турах Алиссон пропустил 1 гол от «Вулвз». И эта серия в АПЛ расслабляет команду, ведь останавливают только знакомых соперников. В ЛЧ из семи матчей только один с «сухарем» - выездной в Зальцбурге. Непробиваемость может вредить, если касается одного турнира, а в разных кубках пропускают чаще.

Моральная усталость супервезд

Физически ребята готовы прекрасно, однако сразу семь футболистов сыграли от 23 (Салах) до 26 (Ван Дейк, Трент, Робертсон и Фирмино) матчей в АПЛ . Хендерсона из основы может выбить только травма, как сейчас. Вейналдум провел 25 игр из 26. Добавьте Алиссона, который без травмы сыграл бы во всех поединках АПЛ – получите обойму из 8 человек, которые и прошлый трудный сезон не успели забыть.

Причем Клопп сам обозначил в прошлом году две ключевые проблемы, и одна из них касалась как раз расширения обоймы, чтобы футболисты могли отдыхать. Если судить по вкладу резервистов – на их счету 12 голов и 6 результативных передач в АПЛ , то кажется, что Юрген справился. Но присмотритесь – от Минамино до Милнера увидите людей, что сыграли мало минут. Основа настолько крутая, что играют постоянно. И суперзвезды в итоге уставшие как минимум морально, что заметили задолго до мадридской игры.

Отсутствие вариантов в центре

В атаке тройку разрушать по ходу этого сезона никто не будет – Минамино, Ориги и Шакири нужны, чтобы выйти на замену, но без Мане не получается порой и «Норвич» обыграть. В обороне была замена Матипа на Гомеса из-за травмы, но Ван Дейк и Алиссон настолько гостеприимные монстры, что Жоэль вернулся к футболу, но не в основу «Ливерпуля» - Джо стал основным. Получается, вратарская, защитная и атакующая линии монолитные, вариативность связана лишь с центром.

Это как раз вторая проблема, упомянутая выше – Клопп понимал, что крутить-вертеть составом не получится, летом «Ливерпуль» отказался от покупок, но теперь есть проблемы. Фабиньо, Хендерсон и Вейналдум – идеальное сочетание? Возможно, но появление Окслейд-Чемберлена не делает конструкцию намного более атакующей против сильных соперников, появление Милнера не гарантирует усиление опорной зоны, а травма Хендерсона может сказаться на ответной игре против «Атлетико», если Джордан не успеет вернуться. Кейта и Лаллана не добавили план «Б».

Зависимость от тройки в атаке

Знаете фамилии лучших снайперов «Ливерпуля» в чемпионате, но дальше провал. Ван Дейк забил в АПЛ больше, чем любой другой футболист, кроме Мане, Салаха и Фирмино. Кстати, у последнего в ЛЧ «комплекс Суареса» - у бразильца ни одного гола в сезоне. Это важный дефицит, «Ливерпуль» далеко не самый дикий в атаке в Европе, часто судьбу их матчей решает один гол – нередко забитый в конце поединка.

У трио в АПЛ 34 гола из 61, более половины, а ведь есть еще голевые передачи – 19. Они еще и друг другу ассистируют, поэтому нельзя сказать, что сразу 53 гола из 61 создали втроем. Но можно сказать, что Александер-Арнольд и Робертсон влияют на атаку – в тройке лучших ассистентов команды в АПЛ . Но у крайних защитников на двоих один ассист в ЛЧ . В чемпионате Клоппу проще, поскольку у «Ливерпуля» появился мистический образ – непобедимые, но в Европе видно, что простые смертные, которые пашут со всех сил.

Количество допущенных ударов

Нельзя заявить о безупречной работе без него. Клопп отказался от своего «гегенпрессинга», что заметно по количеству перехватов – так агрессивно, как «Челси» или «Боруссия» Д, «красные» соперников не атакуют. Прекрасно смотрятся при прямом отборе один в один, но это не мешает соперникам «Ливерпуля» бить по воротам Алиссона. Будучи одной из лучших команд по владению мячом, англичане чаще «Анже», «Севильи» и «Атлетика» допускают удары по своим воротам.

Надеются на Алиссона, устраивают офсайдные ловушки, но маленькое количество пропущенных голов – 15 в АПЛ , является следствием ужасной реализации соперников. По сумме xG получается, что только в чемпионате могли пропустить на девять мячей больше. Это большая разница, у остальных лидеров по xGA (шансы соперников) показатель ниже, чем количество пропущенных.

Причина в Алиссоне - 41 сэйв после 47 ударов, у бразильца дикий процент отраженных выстрелов – 87.2 %. Но вот называть защиту «Ливерпуля» идеальной подвиги вратаря как раз не позволяют. В той же ЛЧ они встретились с лучшей командой по xGA – «Атлетико», а сами ниже «Челси» и «Байера». В АПЛ «красные» попали в сказку – аномалии стали нормой, нарвались на 24 гола, а пропустили всего 15. Но в Лиге чемпионов статистика уже земная – наработали на 7 пропущенных, а допустили 9 результативных ошибок.

У «Ливерпуля» средний показатель разности xG и xGA за полный матч. Проще говоря, форы в Европе нет, атака недостаточно легкая, а оборона – недостаточно надежная. В АПЛ положение куда лучше, но Клопп не застрахован от поражений весной, что очевидно, если копнуть глубже графы «Очки» в таблице чемпионата. «Ливерпуль» так красиво рубится, волевой и смелый, что их по делу хвалим. Но есть минусы.

Так даже интереснее, ведь даже Клопп особо не верит в чемпионат без поражений. Значит, будет интересно наблюдать за матчами «Ливерпуля» и в АПЛ , и в Лиге чемпионов, где есть ресурсы для кабмэка против «Атлетико». Но задача трудная, ведь «красные» - стабильный победный коллектив, но никакой легкости нет и быть не может, учитывая уровень соперников. Отрабатывают в каждом матче в стиле рациональных команд, а веселятся, лишь если соперник это допускает.