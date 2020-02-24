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Семь слабых сторон «Ливерпуля» Клоппа

сегодня, 15:30
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Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Мане Садио
Мане Садио
Нападающий
Фирмино Роберто
Фирмино Роберто
Нападающий

«Соккер.ру» пару лет нахваливает «красных», но пришла пора поискать хорошо спрятанные футбольные минусы.  

Разумеется, больших минусов у «Ливерпуля» нет. Однако и превращать «красных» в священных бычков не стоит, ведь даже оппоненты, вроде Сауля, отмечают: у команды Клоппа много труднейших матчей, но они достойно реагируют на сложные вызовы. 

Зато дарят зацепки для будущих соперников. В АПЛ все понятно. В Кубке Англии впереди у «Ливерпуля» поединок против «Челси», а в ЛЧ – бой с «Атлетико». Испанцам сложно забить, если Симеоне закрывает все засовы, и гостям хватит гола на выезде, чтобы заметно усложнить лидеру АПЛ жизнь.  

Самое время поискать, о чем может переживать Клопп в ближайшие недели, ведь это увлекательнее, чем снова перечислять очевидные плюсы «Ливерпуля», которому уже сегодня нужно отстоять звание единственного непобедимого коллектива в топ-5 против «Вест Хэма».  

Не лучший последний пас 

Минусы будут из разряда «с жиру бесятся», но Клоппа такие вопросы очень волнуют. При схеме «4-3-3» не найти место на поле еще и плеймейкеру. А Юрген за покупку игрока с характеристиками Де Брюйне – по 3.7 моментов за игру и 16 ассистов в АПЛ, или Луиса Альберто – по 3 передачи за матч и 11 голевых пасов в Серии А. Разумеется, Клопп любит прессинг и обожает, если игрок универсален. Но у лидера АПЛ один футболист создает объем моментов – Александер-Арнольд (2.6 паса за матч). 

Ни Салах, ни Мане, ни Фирмино, ни даже Робертсон, не говоря о Хендерсоне, не тянут на звание «Плеймейкер года», у них другие задачи. Но нехватка созидателя с частым последним пасом вывела на интерес к Хаверцу – у Кая по 2.3 паса за матч даже в составе нестабильного «Байера». В АПЛ, хотя Клопп и пытается разделить обязанности «десятки» между всеми, «Ливерпуль» по количеству последних передач на третьей строчке, но сильно отстает от МС. А вот МЮ, «Лестер» и даже «Астон Вилла» рядом.  

Голевая аритмичность 

Отчасти проблема связана с предыдущим пунктом, но не только. «Ливерпуль» - разносторонний коллектив. Много кроссов – не удивительно с Робертсоном и Александер-Арнольдом на поле. Играют длинными передачами, словно середняки – ни один из лидеров АПЛ не использует забросы вперед так часто. «Ливерпуль» лучше всех контратакует – 7 голов, на один больше, чем у «Лестера». И со стандартов отличились 11 раз, и 5 пенальти реализовали (первое место в АПЛ).  

Разнообразие прячет аритмию в игре. «Ливерпуль» далеко не лучший в топ-5 по количеству ударов за матч – 15-е место, между «Миланом» и «Айнтрахтом», и по средней результативности делят 8-9 места. «Ливерпуль» только 6 из 25 побед в АПЛ одержал с разгромной разницей. При этом 12 успехов – в один мяч. Никто не может оспорить наличие воли, как и присутствие очевидной голевой аритмии. Клопп не контролирует атаку, никогда не знает, когда будет очередной сложный матч, как против «Норвича» или «Атлетико».  

«Сухие» серии только в АПЛ 

Если взять пятнадцать стартовых туров в чемпионате Англии, то увидите, что у «Ливерпуля» было всего два «сухаря». Травма Алиссона влияла, да и соперники подучили манеру игры Ван Дейка и напарников. Также очевидно, что «красных» подставляет игра фланговых защитников на высоте вингеров, а еще отсутствие чистого разрушителя в центре поля.  

Всем бы такие проблемы? Но важно отметить, что после дерби – устроили перестрелку с «Эвертоном» и выиграли 5:2, в 11 турах Алиссон пропустил 1 гол от «Вулвз». И эта серия в АПЛ расслабляет команду, ведь останавливают только знакомых соперников. В ЛЧ из семи матчей только один с «сухарем» - выездной в Зальцбурге. Непробиваемость может вредить, если касается одного турнира, а в разных кубках пропускают чаще.   

Моральная усталость супервезд 

Физически ребята готовы прекрасно, однако сразу семь футболистов сыграли от 23 (Салах) до 26 (Ван Дейк, Трент, Робертсон и Фирмино) матчей в АПЛ. Хендерсона из основы может выбить только травма, как сейчас. Вейналдум провел 25 игр из 26. Добавьте Алиссона, который без травмы сыграл бы во всех поединках АПЛ – получите обойму из 8 человек, которые и прошлый трудный сезон не успели забыть.  

Причем Клопп сам обозначил в прошлом году две ключевые проблемы, и одна из них касалась как раз расширения обоймы, чтобы футболисты могли отдыхать. Если судить по вкладу резервистов – на их счету 12 голов и 6 результативных передач в АПЛ, то кажется, что Юрген справился. Но присмотритесь – от Минамино до Милнера увидите людей, что сыграли мало минут. Основа настолько крутая, что играют постоянно. И суперзвезды в итоге уставшие как минимум морально, что заметили задолго до мадридской игры.  

Отсутствие вариантов в центре 

В атаке тройку разрушать по ходу этого сезона никто не будет – Минамино, Ориги и Шакири нужны, чтобы выйти на замену, но без Мане не получается порой и «Норвич» обыграть. В обороне была замена Матипа на Гомеса из-за травмы, но Ван Дейк и Алиссон настолько гостеприимные монстры, что Жоэль вернулся к футболу, но не в основу «Ливерпуля» - Джо стал основным. Получается, вратарская, защитная и атакующая линии монолитные, вариативность связана лишь с центром. 

Это как раз вторая проблема, упомянутая выше – Клопп понимал, что крутить-вертеть составом не получится, летом «Ливерпуль» отказался от покупок, но теперь есть проблемы. Фабиньо, Хендерсон и Вейналдум – идеальное сочетание? Возможно, но появление Окслейд-Чемберлена не делает конструкцию намного более атакующей против сильных соперников, появление Милнера не гарантирует усиление опорной зоны, а травма Хендерсона может сказаться на ответной игре против «Атлетико», если Джордан не успеет вернуться. Кейта и Лаллана не добавили план «Б».  

Зависимость от тройки в атаке 

Знаете фамилии лучших снайперов «Ливерпуля» в чемпионате, но дальше провал. Ван Дейк забил в АПЛ больше, чем любой другой футболист, кроме Мане, Салаха и Фирмино. Кстати, у последнего в ЛЧ «комплекс Суареса» - у бразильца ни одного гола в сезоне. Это важный дефицит, «Ливерпуль» далеко не самый дикий в атаке в Европе, часто судьбу их матчей решает один гол – нередко забитый в конце поединка.  

У трио в АПЛ 34 гола из 61, более половины, а ведь есть еще голевые передачи – 19. Они еще и друг другу ассистируют, поэтому нельзя сказать, что сразу 53 гола из 61 создали втроем. Но можно сказать, что Александер-Арнольд и Робертсон влияют на атаку – в тройке лучших ассистентов команды в АПЛ. Но у крайних защитников на двоих один ассист в ЛЧ. В чемпионате Клоппу проще, поскольку у «Ливерпуля» появился мистический образ – непобедимые, но в Европе видно, что простые смертные, которые пашут со всех сил.  

Количество допущенных ударов 

Нельзя заявить о безупречной работе без него. Клопп отказался от своего «гегенпрессинга», что заметно по количеству перехватов – так агрессивно, как «Челси» или «Боруссия» Д, «красные» соперников не атакуют. Прекрасно смотрятся при прямом отборе один в один, но это не мешает соперникам «Ливерпуля» бить по воротам Алиссона. Будучи одной из лучших команд по владению мячом, англичане чаще «Анже», «Севильи» и «Атлетика» допускают удары по своим воротам. 

Надеются на Алиссона, устраивают офсайдные ловушки, но маленькое количество пропущенных голов – 15 в АПЛ, является следствием ужасной реализации соперников. По сумме xG получается, что только в чемпионате могли пропустить на девять мячей больше. Это большая разница, у остальных лидеров по xGA (шансы соперников) показатель ниже, чем количество пропущенных.  

Причина в Алиссоне - 41 сэйв после 47 ударов, у бразильца дикий процент отраженных выстрелов – 87.2 %. Но вот называть защиту «Ливерпуля» идеальной подвиги вратаря как раз не позволяют. В той же ЛЧ они встретились с лучшей командой по xGA – «Атлетико», а сами ниже «Челси» и «Байера». В АПЛ «красные» попали в сказку – аномалии стали нормой, нарвались на 24 гола, а пропустили всего 15. Но в Лиге чемпионов статистика уже земная – наработали на 7 пропущенных, а допустили 9 результативных ошибок.  

У «Ливерпуля» средний показатель разности xG и xGA за полный матч. Проще говоря, форы в Европе нет, атака недостаточно легкая, а оборона – недостаточно надежная. В АПЛ положение куда лучше, но Клопп не застрахован от поражений весной, что очевидно, если копнуть глубже графы «Очки» в таблице чемпионата. «Ливерпуль» так красиво рубится, волевой и смелый, что их по делу хвалим. Но есть минусы.  

Так даже интереснее, ведь даже Клопп особо не верит в чемпионат без поражений. Значит, будет интересно наблюдать за матчами «Ливерпуля» и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, где есть ресурсы для кабмэка против «Атлетико». Но задача трудная, ведь «красные» - стабильный победный коллектив, но никакой легкости нет и быть не может, учитывая уровень соперников. Отрабатывают в каждом матче в стиле рациональных команд, а веселятся, лишь если соперник это допускает. 

Наверное, это еще одна причина, почему «Ливерпуль» - красавцы. Выгрызают победы, хотя не раз и не два в АПЛ и ЛЧ рисковали допустить то, что случалось в Неаполе и Мадриде.

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волгодон 2
волгодон 2 ответил Да ладно вам
сегодня в 17:07
Нет, друг. Ребята играют одним составом уже два года в колоссальном перенапряжении. Ты не сможешь легко пробежать пять километров после того, как только что пробежал десять. Организм воспротивится и будет отдыхать. Тоже самое будет в следующем сезоне у Ливерпуля. Если только докупят три-четыре игрока, чтобы в каждом матче состав ротировать, тогда ещё может быть, но вряд ли. Думается мне, следующий год Ливерпуль будет отдыхать в чемпионате. Но это может не помешать взять ЛЧ, например. В Боруссии тоже самое у Клоппа было. Они в какой-то момент устали и рухнули вообще в подвал турнирной таблицы.
МанСити 2 АПЛ подряд взял и как говорят "утратил мотивацию".
Наверное ты прав.Силы небезграничны.
h8you
h8you
сегодня в 16:29
есть главная,которая перевесит все сильные -скомина....Степан подтвердит
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак ответил Да ладно вам
сегодня в 16:19
Этот бы сезон доиграть, валидол всегда рядом, далеко не откладывал после Норвича и Атлетико пригодился :))). Приятно, то что фраза "следующий сезон точно наш" уже неактульна, теперь этот сезон вообще наш :)))И без разницы, атлетов пройдем или нет. Приоритет ЧЕМПИОНСТВО, которое лично я жду с 1990 (тогда 15 лет было). За Ливерпуль с детства! С 1984г.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:59
Прошлом году Ливерпуль Барселоне в гостях 0-3 проиграл и дома 4-0 победили. Теперь 0-1 проиграли Атлетико который занимает 4место в чемпионате Испании, И теперь у всех паника
Да ладно вам
Да ладно вам ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 15:58
Гегемония Ливерпуля в Апл только начинается.
Нет, друг. Ребята играют одним составом уже два года в колоссальном перенапряжении. Ты не сможешь легко пробежать пять километров после того, как только что пробежал десять. Организм воспротивится и будет отдыхать. Тоже самое будет в следующем сезоне у Ливерпуля. Если только докупят три-четыре игрока, чтобы в каждом матче состав ротировать, тогда ещё может быть, но вряд ли. Думается мне, следующий год Ливерпуль будет отдыхать в чемпионате. Но это может не помешать взять ЛЧ, например.
В Боруссии тоже самое у Клоппа было. Они в какой-то момент устали и рухнули вообще в подвал турнирной таблицы.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Да ладно вам
сегодня в 15:52
Гегемония Ливерпуля в Апл только начинается.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 15:50
Этот сезон дотерпят, возьмут АПЛ, а вот в следующем будут отдыхать. За два года взяли все трофеи - они расслабятся по-любому, даже если будут говорить, что всё ещё хотят победить во всех турнирах. В следующем году не ставьте на Ливерпуль в АПЛ - проиграете.
particular
particular ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 15:48
У Ливерпуля нет слабых сторон
Слабости есть у всех... Просто, у одних их больше, а у других меньше... Но не все могут превратить слабость в силу и создать видимость безграничного успеха..:)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:37
У Ливерпуля нет слабых сторон
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