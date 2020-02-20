Какая чудная игра!

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сегодня, 17:00

«Соккер.ру» - о преображении «Фейеноорда».

Как же угадали в Роттердаме с приглашением Дика Адвоката! Примерно так же, как сели в лужу с назначением Япа Стама. В этом сезоне мы видели один «Фейеноорд», - хилый, разрозненный, безвольный. И видим другой, - злой, задорный, целеустремлённый. Футболисты те же самые, а команды разные. Линия водораздела прошла 28 октября.

Именно в этот день был отозван с пенсии Дик Адвокат. Который ранее не имел никакого отношения к «Фейе». Который немолод. За которым закрепилась неоднозначная репутация. Дик любит деньги, порою чересчур. У Дика одна тактика на все случаи жизни – подавить и запугать. А если не сработает, то плана В не существует. Что у «Маленького Генерала» были разные кампании – удачные и провальные. Риск в назначении Адвоката был очень серьёзный.

Но команда при нём заиграла. Под руководством Стама и под командованием Адвоката роттердамцы провели по 11 матчей чемпионата страны. В первых 11 встречах - 3 победы, столько же проигрышей, пять ничьих, разница мячей 19:22 и 12 место. При «Маленьком Генерале» - 9 побед и 2 ничьи. Разница мячей 26:11. «Бело-красные» уже третьи и вполне могут догнать идущий вторым «Алкмар». Между командами четыре очка, плюс отложенная встреча в Алкмаре. Победная серия длится уже шесть туров, и роттердамцы не прочь её продлить. Это точно одна и та же команда?

При Стаме за весь «Фейеноорд» отдувался один Стевен Бергейс. Футболист, недавно угодивший в сферу интересов московского «Спартака», проводит превосходный сезон. Он стал тем лидером «Фейе», который тащит на себе команду. Такими были Дирк Кейт, потом Робин ван Перси. Но это уже были, сходящие с небосклона, доигрывающие своё, футболисты. Бергейс, которому «Соккер.ру» посвятил отдельный материал (на двоих со Стевеном Бергвейном), не был звездой уровня Кейта или ван Перси. В новом «Фейеноорде» он взял на себя роль лидера. Он не опускал рук, даже когда смирились с печальной участью своей команды такие проверенные бойцы, как Кеннет Вермеер, Эрик Боттегин и Йенс Торнстра.

Но Адвокат нашёл подход к остальным футболистам. Бергейса не нужно было заводить. Оказалось, что Луис Синистерра вовсе не ошибка селекции. Что Лутшарел Геертруида способен не только привозить голы. Что Лерой Фер вовсе не уставший от футбола ветеран, а ещё не старый игрой. Проснулись Николай Йоргенсен и Сэм Ларссон. В большого игрока обещает вырасти Оркун Кокчу. Тем более что ему на помощь прибыл другой голландский турок Оззи – Огужан Озякуп. Вписался в игру словак Роберт Боженик. Стараются проявить себя Тайрелл Маласиа и Маркос Сенеси.

Тем же, кто до сих пор проявляет себя пассажирами – Лусиано Нарсингу, Эдгару Иэ, Ригесиано Хапсу, Адвокат даёт возможность посидеть на скамейке, подумать о своём отношении к делу. Иначе есть примеры – Яссина Айюба и Ваутера Бургера «Фейе» отпустил со спокойной душой.

Интересная ситуация сложилась с вратарями. Кеннет Вермеер при Адвокате потерял место в воротах, - в конце первого круга ворота защищал Ник Марсман. Во время зимней паузы Вермеер собрал вещички и укатил в Лос-Анджелес, где будет играть за местный клуб (не за «Гэлакси») в МЛС . Прошлой осенью Вермеер входил в состав сборной Голландии и считался её третьим вратарём. Мог попасть на чемпионат Европы, - первый в своей биографии крупный турнир. Но он предпочёл уехать в Калифорнию, фактически отказавшись от места в сборной. Вряд ли Рональд Куман будет вызывать его из-за океана.

В нынешнем же календарном году в воротах роттердамцев снова появился Джастин Бейлоу. В прошлом году, тренировавший «Фейе», Джованни ван Бронкхорст сделал было ставку на голкипера молодёжной сборной Нидерландов. Бейлоу играл, выручал, набивал шишки. Но, когда количество ошибок превысило критическую массу, на пост номер один вернулся Вермеер. Теперь Вермеера в команде нет, а Бейлоу получил второй шанс. Пока молодой страж ворот играет неплохо, правда игрой со «Зволле» он несколько озадачил Адвоката. Но если Джастин «выплывет» в оставшихся матчах сезона, то клуб вряд ли будет искать нового вратаря.

Когда Адвокат тренировал «Зенит», ему часто ставили в упрёк недостаточное внимание, а это игнорирование молодых воспитанников клуба. И часто эти претензии были справедливы. В Роттердаме старый тренер тоже не спешит бросать в бой зелёных юнцов. В отличие от Аякса» или ПСВ , которые более решительны. Однако всё чаще и чаще выходят на поле Науфал Баннис, Маруан Азаркан, Ашраф Эль Бушатауи. Уже упоминавшиеся Бейлоу, Синистерра, Геертруида, Маласиа недавно перешагнули 20-летний рубеж. Оркуну Кокчу ещё нет двадцати. Так что омоложение «Фейеноорда» идёт. Может, не столь быстро, как обновления в «Аяксе».