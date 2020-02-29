Анчелотти: «Борьба за попадание в еврокубковую зону всё еще открыта»

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сегодня, 13:36

Главный тренер «Эвертона» заявил, что исход предстоящего матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» не решит судьбу его команды в борьбе за попадание в зону еврокубков.

Думаю, что борьба за попадание в еврокубковую зону всё еще открыта, и она будет открыта после матча с «Юнайтед». Это не важно. Нам важно победить «Юнайтед» для уверенности и позиции в таблице.

«Эвертон» набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. МЮ идет пятым (41 балл).