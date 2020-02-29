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Организаторы игры Швеция - Россия не предпринимали мер из-за коронавируса

сегодня, 13:23
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия28.03.2020 в 02:00 Не начался

Организаторы товарищеского матча между сборными Швеции и России пока не предпринимали дополнительных мер перед игрой в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Федерации футбола Швеции.

Шведская футбольная ассоциация не предпринимала никаких конкретных действий в отношении матча между сборными России и Швеции в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Мы находимся в тесном контакте с УЕФА и ответственными органами и следуем их советам. Если какие-либо действия потребуются в будущем, Шведская футбольная ассоциация проинформирует все заинтересованные стороны должным образом.

Ранее стало известно, что матч Молдавия - Россия не будет перенесен из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:45
По стакану водки и чесноком закусить всем входящим - все черти коноравирусные в миг испарятся и сдриснут!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:36
Какие меры нужны? Наверное выдать маски при входе болельщикам)
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