Лэмпард: «Переговоры с Виллианом продолжаются»

Главный тренер «Челси» прокомментировал переговоры по новому контракту полузащитника Виллиана с клубом.

Переговоры с Виллианом продолжаются. Наверное, Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы рассказать о проблемах в переговорах с «Челси», но я не хочу комментировать это.

Некоторые заголовки на этой неделе меня немного расстроили, потому что мы все вместе работаем над тем, чтобы закончить сезон. Никто не должен думать о том, что будет летом. В ситуации с Виллианом все еще впереди, узнаем об этом позже.