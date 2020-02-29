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Лэмпард: «Переговоры с Виллианом продолжаются»

сегодня, 13:56

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переговоры по новому контракту полузащитника Виллиана с клубом.

Переговоры с Виллианом продолжаются. Наверное, Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы рассказать о проблемах в переговорах с «Челси», но я не хочу комментировать это.

Некоторые заголовки на этой неделе меня немного расстроили, потому что мы все вместе работаем над тем, чтобы закончить сезон. Никто не должен думать о том, что будет летом. В ситуации с Виллианом все еще впереди, узнаем об этом позже.

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