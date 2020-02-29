Сенников: «Уход Смолова не сильно изменит игру „Локомотива“»

Бывший игрок «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России с «Зенитом».

Уход Смолова не сильно изменит игру «Локомотива». Состав в принципе тот же. Средняя линия достаточно мощная, у «Локомотива» есть очень много футболистов, которые могут удачно атаковать. Меня больше беспокоит оборонительная линия, потому что в первой части чемпионата очень много пропускали. Задача тренерского штаба — улучшить игру в обороне. Причём наладить взаимодействия не только между четырьмя защитниками, но и между линиями.

«Локомотив» играет стабильно, сюрпризов от него мы не ждём. Сюрпризы будут как раз-таки от «Зенита». Кто-то у них ушёл, кто-то поправился, кто-то травмировался.