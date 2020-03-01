Шунин: «Очень жаль, что „Динамо“ так возобновило сезон»

Голкипер «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

В первом тайме были примерно одинаковые тактики, примерно одинаковый смысл того, как довести мяч до ворот соперника. У «Спартака» получилось больше, чем у нас. Они смогли реализовать. Мы пропустили необязательный гол в первом тайме. Второй гол, наверное, такой же был.

В принципе, была равная игра. Были моменты и у нас. Если бы забили в одном из моментов, когда мяч попал в штангу или перекладину, все перевернулось бы. К сожалению, это не произошло. Очень жаль, что так возобновили сезон.