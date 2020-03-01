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Шунин: «Очень жаль, что „Динамо“ так возобновило сезон»

01 марта 2020, 13:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

В первом тайме были примерно одинаковые тактики, примерно одинаковый смысл того, как довести мяч до ворот соперника. У «Спартака» получилось больше, чем у нас. Они смогли реализовать. Мы пропустили необязательный гол в первом тайме. Второй гол, наверное, такой же был.

В принципе, была равная игра. Были моменты и у нас. Если бы забили в одном из моментов, когда мяч попал в штангу или перекладину, все перевернулось бы. К сожалению, это не произошло. Очень жаль, что так возобновили сезон.

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Все комментарии
oncha
oncha
01 марта в 18:48
Заслуживаете только пердива, проиграть такой слабой команде нужно было умудриться.
Сп62
Сп62
01 марта в 15:38
Не надо переживать. Есть ещё, кого обыгрывать.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 15:14
Работайте дальше и все будет
112910415
112910415
01 марта в 14:55
да ладно, ещё не вечер
stavr74
stavr74
01 марта в 14:34
всё встаёт на круги своя
shur
shur
01 марта в 13:38
...шуня играет как нигматуля,братья близнецы-попрыгунчики!
shur
shur
01 марта в 13:27
...мало собрать игроков,кто то должен им подсказать как играть в коллективный футбол!!!
beefs
beefs
01 марта в 13:24
все по делу...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 13:22
Претензий нет только к Комличенко, остальные смотрелись хуже спартачей.
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