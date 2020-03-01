Павлюченко: «„Спартак“ выглядел на голову выше „Динамо“»

Бывший российский футболист подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома, понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счетом 4:0 или 5:0.

Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Еще было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует.