Павлюченко: «„Спартак“ выглядел на голову выше „Динамо“»

Бывший российский футболист Роман Павлюченко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).
«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома, понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счетом 4:0 или 5:0.
Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Еще было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует.
Сынок.
Сынок.
2-2 мог бы быть счёт. 5-0 вряд ли.
Да и по времени они больше владели мячиком.
Счёт нормальный,но не на голову.
Динамовцам удачи,нашим того же.
У тех и у тех сезон в минус.
2-2 мог бы быть счёт. 5-0 вряд ли.
Да и по времени они больше владели мячиком.
Счёт нормальный,но не на голову.
Динамовцам удачи,нашим того же.
У тех и у тех сезон в минус.
1- поражение на новом стадионе
2- первое поражение в истории 29 февраля
1- поражение на новом стадионе
2- первое поражение в истории 29 февраля