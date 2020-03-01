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Павлюченко: «„Спартак“ выглядел на голову выше „Динамо“»

01 марта 2020, 12:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Павлюченко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Спартак» выглядел на голову выше «Динамо». Хотя динамовцы пытались биться и бодаться, потому что играли дома, понятно, что был фактор болельщиков, но я считаю, что если бы не Шунин, то «Спартак» мог выиграть со счетом 4:0 или 5:0.

Считаю, что «Спартак» вчера на классе и на мастерстве спокойно обыграл, как-то даже особо не напрягались. Еще было ощущение, что «Спартак» физически выглядел лучше и более готовым после возобновления чемпионата. Безусловно, это очень радует.

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Все комментарии
Ливерпульская семерка.
Ливерпульская семерка.
01 марта в 18:49
Динамо выглядело на голову ниже, спартак как обычно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Сп62
01 марта в 16:23
Не спорь с Романом. С его роста ему виднее.
Он мне по пояс.
Сынок.
Сп62
Сп62 ответил Сергей Саныч
01 марта в 15:48
Не спорь с Романом. С его роста ему виднее.
isamsn
isamsn
01 марта в 14:44
Игра была интересная и в общем равная. Спартак использовал свои шансы, а Динамо нет. Так бывает....
112910415
112910415
01 марта в 14:26
неплохо, но не более того
Сергей Саныч
Сергей Саныч
01 марта в 13:32
Не соглашусь. Просто мы своё забили ,они нет.
2-2 мог бы быть счёт. 5-0 вряд ли.
Да и по времени они больше владели мячиком.
Счёт нормальный,но не на голову.
Динамовцам удачи,нашим того же.
У тех и у тех сезон в минус.
ekliziast
ekliziast ответил yrasikos22
01 марта в 13:28
Динамо это фарм клуб Спартака,ничего удивительного,Динамо просто подарило 3 очка что бы спасти Спартак от Фнл.
Закусывать надо.
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 13:08
Так м должно было быть.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 12:56
Поглядим что дальше
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 12:54
У "Динамо" опять нет тренера и это набор игроков,а не команда.Может выстрелить в отдельно взятом матче(предполагаю,что жертвой опять будет гениальный Ганчарэнка),а в целом-малобоеспособный середняк. Хотя потенциал,вроде бы,есть.Ну так удивляться нечему,ибо такое руководство клубом удивительное подбирается последние 10-15 лет.Как Ворону с компанией на взлёте "пристрелили",так и катится всё вниз.
yrasikos22
yrasikos22
01 марта в 12:54
Динамо это фарм клуб Спартака,ничего удивительного,Динамо просто подарило 3 очка что бы спасти Спартак от Фнл.
ermak6848
ermak6848
01 марта в 12:44
игра состоялась - проявилось движение в турнирной таблице...
NbKA555
NbKA555
01 марта в 12:41
Тут не поспоришь !За долгое время это впервые правда!Радует очень,но двигаемся дальше!Это только один матч!
stavr74
stavr74
01 марта в 12:38
на голову это точно, плюс подарок Динамо преподнесли
1- поражение на новом стадионе
2- первое поражение в истории 29 февраля
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
01 марта в 12:37
А Бенфика с Андерлехтом на голову выше зенита((аххахаха
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