Магкеев: «Не думаю, что „Зенит“ чем-то удивил нас»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев, признанный лучшим игроком матча с «Зенитом», прокомментировал ничейный результат встречи в Санкт-Петербурге.
Считаю, такой результат — это потеря двух очков для нас. Мы знали, что игра многое решает, выкладывались на 100%, но, к сожалению, не добились нужного результата. Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас. Мы долгое время готовились к сопернику, тщательно разбирали его сильные и слабые стороны, подробно изучили их, поэтому были готовы к тяжелому противостоянию.
Что касается награды лучшему игроку матча, то всегда приятно получать индивидуальные призы, но команда не выиграла, а значит, не могу быть полностью удовлетворен.
А тут и вовсе не собирался никого "удивлять"....
Скорей Локо поразил удивительной "автобусностью" против команды без нападения....
Если честно не ожидал от команды затаривающейся игроками в ПСЖах и Интерах и пытающейся догнать флагмана и гегемона такой пассивной игры...
Ни в одном аспекте Локо не был лучше...ни во владении..ни по ударам..ни по ударам в створ...ни в точности передач...
Ни Гжегож...ни Миранчук...ни Мариу...ни чем не удивили...
Игнатьев разве что поначалу удивил....в свои 33....но потом и он потух...)))
В принципе Локо должен был 4 раза открывать шампанское в предверии матча...))))
1.21 января..когда Ротенберг призвал Кокорина...
2.22 февраля когда назначили Турбина с его извечной аллергией на Зенит...
3.26 февраля когда объявили что Дзюба травмирован.
4.29 февраля когда объявили что Азмун не здоров и не готов сыграть...
В итоге Локо приехал...бросил якорь на своей половине...потерял 2 очка не воспользовавшись ни на грамм указанными выше фартовыми для себя событиями...))
Удачи Локо в борьбе за лигочемпионское место !!!!!!!!
А тут и вовсе не собирался никого "удивлять"....
Скорей Локо поразил удивительной "автобусностью" против команды без нападения....
Если честно не ожидал от команды затаривающейся игроками в ПСЖах и Интерах и пытающейся догнать флагмана и гегемона такой пассивной игры...
Ни в одном аспекте Локо не был лучше...ни во владении..ни по ударам..ни по ударам в створ...ни в точности передач...
Ни Гжегож...ни Миранчук...ни Мариу...ни чем не удивили...
Игнатьев разве что поначалу удивил....в свои 33....но потом и он потух...)))
В принципе Локо должен был 4 раза открывать шампанское в предверии матча...))))
1.21 января..когда Ротенберг призвал Кокорина...
2.22 февраля когда назначили Турбина с его извечной аллергией на Зенит...
3.26 февраля когда объявили что Дзюба травмирован.
4.29 февраля когда объявили что Азмун не здоров и не готов сыграть...
В итоге Локо приехал...бросил якорь на своей половине...потерял 2 очка не воспользовавшись ни на грамм указанными выше фартовыми для себя событиями...))
Удачи Локо в борьбе за лигочемпионское место !!!!!!!!
ну разве что футбол убил!
Не приобрёл он ничего
"под крышей дома своего"!
ну разве что футбол убил!
Не приобрёл он ничего
"под крышей дома своего"!
Я смотрел на стадионе, у меня своё мнение сложилось. Пришёл домой, почитал и послушал экспертов, а у них другое. Что ещё раз подтверждает, что я болельщик, а не специалист.
И себя и отписавшихся здесь смело отношу к дилетантам от футбола.
Поэтому не пыжтесь особо насчет кто кого удивил, съел и пр.
Цыплят по итогу , а на сегодня, смотрите таблицу, радуйтесь, огорчайтесь, кому как.
Я смотрел на стадионе, у меня своё мнение сложилось. Пришёл домой, почитал и послушал экспертов, а у них другое. Что ещё раз подтверждает, что я болельщик, а не специалист.
И себя и отписавшихся здесь смело отношу к дилетантам от футбола.
Поэтому не пыжтесь особо насчет кто кого удивил, съел и пр.
Цыплят по итогу , а на сегодня, смотрите таблицу, радуйтесь, огорчайтесь, кому как.
Сделать из таких игроков как Малком посмешище конечно дорогого стоит, но надо дальше совершенствоваться! Удачи!!!
Сделать из таких игроков как Малком посмешище конечно дорогого стоит, но надо дальше совершенствоваться! Удачи!!!