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Магкеев: «Не думаю, что „Зенит“ чем-то удивил нас»

01 марта 2020, 11:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев, признанный лучшим игроком матча с «Зенитом», прокомментировал ничейный результат встречи в Санкт-Петербурге.

Считаю, такой результат — это потеря двух очков для нас. Мы знали, что игра многое решает, выкладывались на 100%, но, к сожалению, не добились нужного результата. Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас. Мы долгое время готовились к сопернику, тщательно разбирали его сильные и слабые стороны, подробно изучили их, поэтому были готовы к тяжелому противостоянию.

Что касается награды лучшему игроку матча, то всегда приятно получать индивидуальные призы, но команда не выиграла, а значит, не могу быть полностью удовлетворен.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 15:29, ред.
Зенит и с номинальным составом не отличался "удивлятелем"....
А тут и вовсе не собирался никого "удивлять"....

Скорей Локо поразил удивительной "автобусностью" против команды без нападения....
Если честно не ожидал от команды затаривающейся игроками в ПСЖах и Интерах и пытающейся догнать флагмана и гегемона такой пассивной игры...
Ни в одном аспекте Локо не был лучше...ни во владении..ни по ударам..ни по ударам в створ...ни в точности передач...
Ни Гжегож...ни Миранчук...ни Мариу...ни чем не удивили...
Игнатьев разве что поначалу удивил....в свои 33....но потом и он потух...)))

В принципе Локо должен был 4 раза открывать шампанское в предверии матча...))))
1.21 января..когда Ротенберг призвал Кокорина...
2.22 февраля когда назначили Турбина с его извечной аллергией на Зенит...
3.26 февраля когда объявили что Дзюба травмирован.
4.29 февраля когда объявили что Азмун не здоров и не готов сыграть...
В итоге Локо приехал...бросил якорь на своей половине...потерял 2 очка не воспользовавшись ни на грамм указанными выше фартовыми для себя событиями...))


Удачи Локо в борьбе за лигочемпионское место !!!!!!!!
leopit
leopit
01 марта в 15:28
Вот этот Магакеев никого и не удивил ,кроме промосковких дикторов...
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 14:00
Совсем ничем не удивил.
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 12:59
"Зенит" ничем не удивил,
ну разве что футбол убил!
Не приобрёл он ничего
"под крышей дома своего"!
leopit
leopit
01 марта в 12:22
Каков наглец,сам себя нахваливает....
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
01 марта в 12:21
В футбол играют не для того что бы кого то удивить. Спорт это победа кого то над кем то. Игра чемпионата, победитель определяется по итогам 30 игр. По промежуточному итогу, в таблице, видно кто сильней прошёл дистанцию. Кто стух, а над кем можно смеяться.
Я смотрел на стадионе, у меня своё мнение сложилось. Пришёл домой, почитал и послушал экспертов, а у них другое. Что ещё раз подтверждает, что я болельщик, а не специалист.
И себя и отписавшихся здесь смело отношу к дилетантам от футбола.
Поэтому не пыжтесь особо насчет кто кого удивил, съел и пр.
Цыплят по итогу , а на сегодня, смотрите таблицу, радуйтесь, огорчайтесь, кому как.
Columb
Columb
01 марта в 12:20
Локомотив показал как можно бить по голове соперника, чтобы судья не видел.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
01 марта в 12:11
Локомотив удивил сильнейшим автобусом.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил beefs
01 марта в 11:29, ред.
Вообще то удивил своей посредственностью...
Магкеев полностью переиграл посредственную атаку Зенита!
beefs
beefs
01 марта в 11:15
Вообще то удивил своей посредственностью...
Байкал-38.
Байкал-38.
01 марта в 11:07
Красава Слава!!! Только не останавливайся на достигнутом!
Сделать из таких игроков как Малком посмешище конечно дорогого стоит, но надо дальше совершенствоваться! Удачи!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 марта в 11:04
Да уж, чемппион то тухленький назначен в этом году
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