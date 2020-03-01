Магкеев: «Не думаю, что „Зенит“ чем-то удивил нас»

Полузащитник «Локомотива» , признанный лучшим игроком матча с «Зенитом», прокомментировал ничейный результат встречи в Санкт-Петербурге.

Считаю, такой результат — это потеря двух очков для нас. Мы знали, что игра многое решает, выкладывались на 100%, но, к сожалению, не добились нужного результата. Не думаю, что «Зенит» чем-то удивил нас. Мы долгое время готовились к сопернику, тщательно разбирали его сильные и слабые стороны, подробно изучили их, поэтому были готовы к тяжелому противостоянию.

Что касается награды лучшему игроку матча, то всегда приятно получать индивидуальные призы, но команда не выиграла, а значит, не могу быть полностью удовлетворен.