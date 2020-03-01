Оздоев: «„Зенит“ должен был дожимать „Локомотив“, но забить не получилось»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать „Локомотив“, но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.