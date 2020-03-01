Оздоев: «„Зенит“ должен был дожимать „Локомотив“, но забить не получилось»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать „Локомотив“, но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.
Сегодня команда играла без Дзюбы и Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учётом того, каким сложным был матч, приобрели одно.
Возможно, сегодня и Уфа отберет очки у Краснодара...
Возможно, сегодня и Уфа отберет очки у Краснодара...
Локо сознательно отдал преимущество (59-41) и внимательно играл в обороне. 18 ударов по воротам это просто смех, так как из них только 4 в створ и то только во втором тайме, а остальное всё по "воробьям". У Зенита по сути не было даже шансов забить, если не считать помощь от судьи когда аут вместо Локо почему то бросил Зенит.
Вот все заостряют внимание, что Дзюбы не было и Азмуна не было с первых минут, но у Локо вообще нападающих уже давно нет, а Эдер это заранее меньшинство. Локо по сути играл в 10 полевых игроков!
Так вот если отсутствие одного игрока (Дзюбы) так сказывается на игре команды, которая всем твердит, что она гранд европейского футбола, то уж извините надо или помалкивать или признать, что не такие уж вы и крутые. Сами себя унижаете!!!
Локо сознательно отдал преимущество (59-41) и внимательно играл в обороне. 18 ударов по воротам это просто смех, так как из них только 4 в створ и то только во втором тайме, а остальное всё по "воробьям". У Зенита по сути не было даже шансов забить, если не считать помощь от судьи когда аут вместо Локо почему то бросил Зенит.
Вот все заостряют внимание, что Дзюбы не было и Азмуна не было с первых минут, но у Локо вообще нападающих уже давно нет, а Эдер это заранее меньшинство. Локо по сути играл в 10 полевых игроков!
Так вот если отсутствие одного игрока (Дзюбы) так сказывается на игре команды, которая всем твердит, что она гранд европейского футбола, то уж извините надо или помалкивать или признать, что не такие уж вы и крутые. Сами себя унижаете!!!
Владение мячом, %... 61 - 39
Удары по воротам 18 - 10
Удары в створ 4 - 1
Угловые 8 - 1
Количество точных передач 423 - 295
При такой статистике....даже без нападающих....обязаны были забивать.....
За 2 дня до Кубка нападающие вряд ли поправятся.....
А у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не удаётся....
Семаку надо что то с нападением думать....
Владение мячом, %... 61 - 39
Удары по воротам 18 - 10
Удары в створ 4 - 1
Угловые 8 - 1
Количество точных передач 423 - 295
При такой статистике....даже без нападающих....обязаны были забивать.....
За 2 дня до Кубка нападающие вряд ли поправятся.....
А у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не удаётся....
Семаку надо что то с нападением думать....
Маловато видать занесли!
Маловато видать занесли!