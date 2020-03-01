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Оздоев: «„Зенит“ должен был дожимать „Локомотив“, но забить не получилось»

01 марта 2020, 08:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать „Локомотив“, но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.

Сегодня команда играла без Дзюбы и Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учётом того, каким сложным был матч, приобрели одно.

 

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Все комментарии
Zenfan
Zenfan ответил Байкал-38
02 марта в 00:38
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответил Jeck Denielse
    01 марта в 16:52
    ...радуйся...
    Радуюсь, и что дальше?
    grazie100
    grazie100 ответил Jeck Denielse
    01 марта в 14:51, ред.
    Семаку надо ,,заболеть" на пару труйку дней и игроки сами решат эту проблему.
    Zenit_84
    Zenit_84
    01 марта в 14:28
    Поменьше ЖК, Магомед!
    oFANATo
    oFANATo
    01 марта в 13:49, ред.
    Оздоев, что ты несёшь? Вы еле отскочили.Скажи спасибо что Миранчук не забил.
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 марта в 13:01
    Не дожали потому,что ты не упал вовремя.Хотя сам привычно грубил и удивлялся.что дают фолы...грубил и удивлялся.
    Albasin
    Albasin
    01 марта в 12:12
    С Оздоевым не дожмешь.
    PiterGrad
    PiterGrad
    01 марта в 11:57
    Жаль что у руля такой команды недотренер....так и будем играть,как тряпки..какой тренер такая и игра...
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    01 марта в 11:39, ред.
    Ну не ШМОГЛА я. В хорошей команде, стремящейся порвать всех в чемпионской лиге на следующий сезон, отсутствие ОДНОГО игрока не должно хоронить команду. Если сейчас тяжко уже играть в нашем РПЛ, то что-то надо менять. Поменьше кулочками в грудь стучать.
    nubom
    nubom
    01 марта в 10:52
    В договорных матчах "дожимальщики" сидеят на скамейке...
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
    01 марта в 10:35
    Зениту надо благодарить Леху Меранчука и что Палыча выгнали судьбе спасибо сказать
    Сергей Эпоха
    Сергей Эпоха
    01 марта в 10:33
    Ну да теперь валите что без них как без рук, если это правда то сочувствую, хорошей команде два игрока не проблема заменить
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 10:21
    Спорно ! Это еще надо посмотреть , кто кого не дожал!!!
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    01 марта в 10:02
    С учетом ничьих у ЦСКА и Ростова - вполне приемлемый результат.
    Возможно, сегодня и Уфа отберет очки у Краснодара...
    ekliziast
    ekliziast
    01 марта в 09:48
      112910415
      112910415
      01 марта в 09:41
      посредственно играли, чего уж там !
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил ШМЕЛЬ-258
      01 марта в 09:39
      Ну да,мы тоже могли, Марио молодец, лучший, что дальше?
      ...радуйся...
      Garrincha58
      Garrincha58
      01 марта в 09:31
      пока этот чудо российский тренер будет у руля команды так и будут мучатся, а не играть смотреть на это уже просто до тошноты не возможно как эти супер игроки Сутормин с Ерохиным и Малком с Дриссуси катают круглого и не знают что с ним делать, а Семак с умным выражением лица думает, а что же нам такое ещё эдакое придумать
      Паровозов
      Паровозов
      01 марта в 09:28
      Дожимальщики, Миранчук простил вас могли вообще с нулём пойти отдыхать.
      КЭТиК
      КЭТиК
      01 марта в 09:28
      И так сойдёт
      Байкал-38
      Байкал-38
      01 марта в 09:24
      Дожимать? Смешно очень!
      Локо сознательно отдал преимущество (59-41) и внимательно играл в обороне. 18 ударов по воротам это просто смех, так как из них только 4 в створ и то только во втором тайме, а остальное всё по "воробьям". У Зенита по сути не было даже шансов забить, если не считать помощь от судьи когда аут вместо Локо почему то бросил Зенит.
      Вот все заостряют внимание, что Дзюбы не было и Азмуна не было с первых минут, но у Локо вообще нападающих уже давно нет, а Эдер это заранее меньшинство. Локо по сути играл в 10 полевых игроков!
      Так вот если отсутствие одного игрока (Дзюбы) так сказывается на игре команды, которая всем твердит, что она гранд европейского футбола, то уж извините надо или помалкивать или признать, что не такие уж вы и крутые. Сами себя унижаете!!!
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258 ответил Jeck Denielse
      01 марта в 09:20
      Это ты лучше Марио Фернандесу скажи....
      Ну да,мы тоже могли, Марио молодец, лучший, что дальше?
      beefs
      beefs
      01 марта в 09:13
      Судья не доработал...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил ШМЕЛЬ-258
      01 марта в 09:12
      Могли и проиграть в концовке, так что должны радоваться сохранённому очку.
      Это ты лучше Марио Фернандесу скажи....
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      01 марта в 09:06
      Могли и проиграть в концовке, так что должны радоваться сохранённому очку.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      01 марта в 09:03, ред.
      Понятно что Дзюба и Азмун - это половина всех голов команды в сезоне....но и в их отсутствие нужно забивать...тем более дома...
      Владение мячом, %... 61 - 39
      Удары по воротам 18 - 10
      Удары в створ 4 - 1
      Угловые 8 - 1
      Количество точных передач 423 - 295
      При такой статистике....даже без нападающих....обязаны были забивать.....

      За 2 дня до Кубка нападающие вряд ли поправятся.....
      А у Ахмата в гостях 5 лет выиграть не удаётся....
      Семаку надо что то с нападением думать....
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      01 марта в 09:00
      Женилка не выросла.
      ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
      ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
      01 марта в 08:58
      „Зенит“ должен был дожимать „Локомотив“, но забить не получилось»
      Маловато видать занесли!
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