Селюк: «Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк заявил, что ЦСКА допускает ошибку, не выпуская защитника Седрика Гогуа в составе команды. Накануне Гогуа провел на скамье запасных ЦСКА весь матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).
Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА, где направление развития клуба связано с доморощенными игроками или в большей степени россиянами. По всей вероятности, в связи с этим Гогуа не всегда имеет игровую практику.
Я ни в коем случае не сомневаюсь в тренерских качествах Ганчаренко. Безусловно, выбранное клубом направление имеет свой резон. При этом понимаю, что сегодня у ЦСКА не так много денег. И если клубу в будущем не нужен 25-летний футболист Гогуа, то как минимум его до конца сезона можно выпускать в составе, а летом продать и таким образом заработать деньги.
Судя по InStat, мы видим, что у него очень хорошая статистика. Если он будет играть в оставшихся 10 матчах, то летом ЦСКА не то что вернет, а выиграет деньги.
Понятно, что Васин, которому в этом году исполняется 32 года, доморощенный игрок. Но Васина, при всем моем уважении, уже никуда не продать. Так какой смысл ставить Васина, а Гогуа два месяца держать на скамейке, чтобы потом расстаться с ним бесплатно. Васин-то в любом случае останется в ЦСКА.
С точки зрения бизнеса я не понимаю этой ситуации. Считаю, что в интересах клуба имеет смысл иногда выпускать Гогуа в составе.
Гогуа не появлялся в старте ЦСКА в чемпионате России с 6 октября прошлого года.
Куда ???
В камышинский "Текстильщик" ???
Куда ???
В камышинский "Текстильщик" ???