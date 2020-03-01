Селюк: «Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк заявил, что ЦСКА допускает ошибку, не выпуская защитника в составе команды. Накануне Гогуа провел на скамье запасных ЦСКА весь матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА , где направление развития клуба связано с доморощенными игроками или в большей степени россиянами. По всей вероятности, в связи с этим Гогуа не всегда имеет игровую практику.

Я ни в коем случае не сомневаюсь в тренерских качествах Ганчаренко. Безусловно, выбранное клубом направление имеет свой резон. При этом понимаю, что сегодня у ЦСКА не так много денег. И если клубу в будущем не нужен 25-летний футболист Гогуа, то как минимум его до конца сезона можно выпускать в составе, а летом продать и таким образом заработать деньги.

Повторяю для дебилов и «экспертов». К сожалению, в России часто играют не те, кто должны, а те, которых пропихивают. Статистика Гогуа показывает, что его никто не пропихивает, а он зарабатывает ее сам. Видимо, в ЦСКА выбрали другой вектор развития. https://t.co/nu1JgRY1zg — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) February 29, 2020

Судя по InStat, мы видим, что у него очень хорошая статистика. Если он будет играть в оставшихся 10 матчах, то летом ЦСКА не то что вернет, а выиграет деньги.

Понятно, что Васин, которому в этом году исполняется 32 года, доморощенный игрок. Но Васина, при всем моем уважении, уже никуда не продать. Так какой смысл ставить Васина, а Гогуа два месяца держать на скамейке, чтобы потом расстаться с ним бесплатно. Васин-то в любом случае останется в ЦСКА .

С точки зрения бизнеса я не понимаю этой ситуации. Считаю, что в интересах клуба имеет смысл иногда выпускать Гогуа в составе.