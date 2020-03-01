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Селюк: «Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА»

01 марта 2020, 08:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Футбольный функционер Дмитрий Селюк заявил, что ЦСКА допускает ошибку, не выпуская защитника Седрика Гогуа в составе команды. Накануне Гогуа провел на скамье запасных ЦСКА весь матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1).

Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА, где направление развития клуба связано с доморощенными игроками или в большей степени россиянами. По всей вероятности, в связи с этим Гогуа не всегда имеет игровую практику.

Я ни в коем случае не сомневаюсь в тренерских качествах Ганчаренко. Безусловно, выбранное клубом направление имеет свой резон. При этом понимаю, что сегодня у ЦСКА не так много денег. И если клубу в будущем не нужен 25-летний футболист Гогуа, то как минимум его до конца сезона можно выпускать в составе, а летом продать и таким образом заработать деньги.

Судя по InStat, мы видим, что у него очень хорошая статистика. Если он будет играть в оставшихся 10 матчах, то летом ЦСКА не то что вернет, а выиграет деньги.

Понятно, что Васин, которому в этом году исполняется 32 года, доморощенный игрок. Но Васина, при всем моем уважении, уже никуда не продать. Так какой смысл ставить Васина, а Гогуа два месяца держать на скамейке, чтобы потом расстаться с ним бесплатно. Васин-то в любом случае останется в ЦСКА.

С точки зрения бизнеса я не понимаю этой ситуации. Считаю, что в интересах клуба имеет смысл иногда выпускать Гогуа в составе.

Гогуа не появлялся в старте ЦСКА в чемпионате России с 6 октября прошлого года. 

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
01 марта в 13:46
Ну да его же Реал с Барсой приглашали...а он совершил ошибку и перешел в ЦСКА..Пусть в спартак переходит...через годик в ФНЛ звездой станет.
drug01
drug01
01 марта в 13:27
Он очень делает много ошибок и не походит ЦСКА!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
01 марта в 13:18
В тот момент ситуация в ЦСКА была критическая. Шарлия косячил, Васин с травмой, Карпов еще в молодежке осваивался. Набабкин играл ЦЗ вынужденно. Посмотрим что будет дальше. Дивеев однозначно сильнее, Магнуссон креативнее, Карпов перспективнее. Так что поживем увидим.
На данный момент меня больше всего Магнуссон беспокоит. Опять привез гол. Его неоправданное рвение в атаку просто напрягает. Вчера сбросил мяч сопернику и рванул вперед ??? Наказание последовало незамедлительно. Куда он лезет , когда соперник прессингует ??? Или любит лезть в обводку когда вся команда на половине соперника, сколько обрезов уже таких совершил и не сосчитать. Вместо того , чтоб страховать молодых , он их просто подставляет.
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 12:57, ред.
СелЬДюк,твой карман,надеюсь,не пострадал,а про "доморощенных"(от которых Гончар садомазохистски избавляется)-вообще смешно.Состав посмотри,"специалист",кто остался в обороне из "доморощенных"? Или ты Гоги в нападение отрядил???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
01 марта в 12:54
Скорее Гинер ошибся взяв Гогуа, а не наоборот.
В тот момент ситуация в ЦСКА была критическая. Шарлия косячил, Васин с травмой, Карпов еще в молодежке осваивался. Набабкин играл ЦЗ вынужденно. Посмотрим что будет дальше. Дивеев однозначно сильнее, Магнуссон креативнее, Карпов перспективнее. Так что поживем увидим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил 112910415
01 марта в 12:50
упускаемая выгода бесит агента ... хотя он в чем-то и прав
Я не думаю, что ВМГ враг себе и будет держать на скамье суперзащитника. Во-первых, Дивеев на голову сильнее Гогуа, во-вторых, Гогуа не стабилен даже в одной игре, а в третьих, обойма должна быть в любой команде.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
01 марта в 10:13
Все, кто переходит в цска совершают ошибку
112910415
112910415
01 марта в 09:33
упускаемая выгода бесит агента ... хотя он в чем-то и прав
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 09:29
новые песни сюлюка вышли)))) то был в восторге))) пел про топ игрока в топ клубе)))
VIPded
VIPded
01 марта в 09:28
ДимДимыч поиздержался, лавэ хочет...)))
SHMEL
SHMEL
01 марта в 09:27
Честно говоря, мне тоже не понятно почему на данный момент играет Карпов, а не Гогуа.У Карпа что не матч, то голевой косяк, Гога в этом плане посильнее будет, плюс забивает периодически, не боится бить по воротам.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 09:17
Скорее Гинер ошибся взяв Гогуа, а не наоборот.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 09:05
Логика есть.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 09:01
Специально для селюка: скорее ЦСКА совершил ошибку, выкупив негра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 08:36
Гогуа и так достиг почти верхушки своей карьерной пирамиды...оказавшись в топ-клубе (по российским меркам).....а Селюк ещё ему минуты на поле выклянчивает,для дальнейшей перепродажи....
Куда ???
В камышинский "Текстильщик" ???
STVA 1
STVA 1
01 марта в 08:33
Вчера Гогуа не помог бы
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 08:26
Селюк за своих удавит.
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