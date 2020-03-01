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Созин: «Система „осень-весна“ убила ПФЛ и ФНЛ»

01 марта 2020, 12:42

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о системе «осень-весна» в реалиях РПЛ.

Разговоры о пользе системы «осень-весна» не закончатся никогда. Желание ведущих клубов начинать сезон в конце лета понятно – всё ради того, чтобы наши главные команды были готовы к еврокубкам. Стратегия хорошая, но выход в весеннюю часть еврокубков для наших команд – это редкая удача. В этом году вот не вышли, ну, может, выйдут в следующем сезоне. Но ведь из-за этого времени на подготовку у наших топ-клубов было больше. Подготовка у клубов была два месяца, команды сыграли десятки товарищеских матчей, а про условия, в которых жили футболисты, я даже молчу. И всё ради чего? Чемпионат возобновился – и все пешком ходят. А бежать никто не стремится. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» просто пешком ходили по полю, продолжали играть товарищеские матчи.

На прошлой и на этой неделе нам показали, как команды должны играть – мы смотрели еврокубковые матчи, где, по идеи, должны были играть и наши команды. Но разве можно представить, что наши команды с такой подготовкой могут играть в еврокубках? Может, к четвёртому туру они наберут свои кондиции, но набрать их они должны были ещё вчера!

Но глобально система «осень-весна» убила ПФЛ и ФНЛ, а нашим топ-клубам не помогла. Зато люди сидят, кушают, смотрят, как футболисты пешочком по полю ходят. Скоро им ещё и пиво подвезут – и всем наши болельщики будут довольны.

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 19:18
Правду говорит, конский вариант полностью себя не оправдал.
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska vperiod
01 марта в 15:53
Очнулась п...зда клгда ночь прошла.
27 декабря 2010
Валерий Газзаев: "В системе
"осень – весна" - сплошные плюсы"
Кстати одни из главных идеологов данного перехода на систему "осень – весна" были армейцы! Это так, что бы ты знал кому писать свои недовольства!
Сп62
Сп62 ответил Василий Иванов 1
01 марта в 15:43
К ней мы уже привыкли, как к воздуху. Не замечаем.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 13:51
Очнулась п...зда клгда ночь прошла.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 марта в 13:13
Европа играет осень-весна, но играет и в НГ, И В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ. Мы же так не может из-за климата и лодырей-миллионеров, которым не сыграть два матча в неделю и месяц нужно отдохнуть на Мальдивах...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
01 марта в 13:01
Да ладно?! А я думал что всеобъемлющая коррупция погубила
Союзник противников
Союзник противников
01 марта в 12:51
А как наши команды в новом формате "готовы к еврокубкам"-аж в паху щемит!!!Все дружно показывают одно и то же,из года в год.А Митрофан МедвеДюков всё мечтает о финале ЛЧ для "Зенита".Только денежек,грят,подбросьте.
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