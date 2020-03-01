Созин: «Система „осень-весна“ убила ПФЛ и ФНЛ»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о системе «осень-весна» в реалиях РПЛ.
Разговоры о пользе системы «осень-весна» не закончатся никогда. Желание ведущих клубов начинать сезон в конце лета понятно – всё ради того, чтобы наши главные команды были готовы к еврокубкам. Стратегия хорошая, но выход в весеннюю часть еврокубков для наших команд – это редкая удача. В этом году вот не вышли, ну, может, выйдут в следующем сезоне. Но ведь из-за этого времени на подготовку у наших топ-клубов было больше. Подготовка у клубов была два месяца, команды сыграли десятки товарищеских матчей, а про условия, в которых жили футболисты, я даже молчу. И всё ради чего? Чемпионат возобновился – и все пешком ходят. А бежать никто не стремится. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» просто пешком ходили по полю, продолжали играть товарищеские матчи.
На прошлой и на этой неделе нам показали, как команды должны играть – мы смотрели еврокубковые матчи, где, по идеи, должны были играть и наши команды. Но разве можно представить, что наши команды с такой подготовкой могут играть в еврокубках? Может, к четвёртому туру они наберут свои кондиции, но набрать их они должны были ещё вчера!
Но глобально система «осень-весна» убила ПФЛ и ФНЛ, а нашим топ-клубам не помогла. Зато люди сидят, кушают, смотрят, как футболисты пешочком по полю ходят. Скоро им ещё и пиво подвезут – и всем наши болельщики будут довольны.
Валерий Газзаев: "В системе
"осень – весна" - сплошные плюсы"
Кстати одни из главных идеологов данного перехода на систему "осень – весна" были армейцы! Это так, что бы ты знал кому писать свои недовольства!
Валерий Газзаев: "В системе
"осень – весна" - сплошные плюсы"
Кстати одни из главных идеологов данного перехода на систему "осень – весна" были армейцы! Это так, что бы ты знал кому писать свои недовольства!