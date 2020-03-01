Созин: «Система „осень-весна“ убила ПФЛ и ФНЛ»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о системе «осень-весна» в реалиях РПЛ .

Разговоры о пользе системы «осень-весна» не закончатся никогда. Желание ведущих клубов начинать сезон в конце лета понятно – всё ради того, чтобы наши главные команды были готовы к еврокубкам. Стратегия хорошая, но выход в весеннюю часть еврокубков для наших команд – это редкая удача. В этом году вот не вышли, ну, может, выйдут в следующем сезоне. Но ведь из-за этого времени на подготовку у наших топ-клубов было больше. Подготовка у клубов была два месяца, команды сыграли десятки товарищеских матчей, а про условия, в которых жили футболисты, я даже молчу. И всё ради чего? Чемпионат возобновился – и все пешком ходят. А бежать никто не стремится. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» просто пешком ходили по полю, продолжали играть товарищеские матчи.

На прошлой и на этой неделе нам показали, как команды должны играть – мы смотрели еврокубковые матчи, где, по идеи, должны были играть и наши команды. Но разве можно представить, что наши команды с такой подготовкой могут играть в еврокубках? Может, к четвёртому туру они наберут свои кондиции, но набрать их они должны были ещё вчера!