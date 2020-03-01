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«Краснодар» добился победы в матче с «Уфой»

01 марта 2020, 18:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Краснодар» во встрече 20-го тура РПЛ переиграл «Уфу». «Быки» (38 очков) поднимаются на второе место в турнирной таблице, башкирцы (25 баллов) — восьмые.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

Краснодар — Уфа 2:0 (0:0)
Голы: Берг 68, Ари 84 (пенальти) Нереализованный пенальти: Ари 83

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо Пантелеао, Петров, Уткин (Сулейманов 57), Олссон, Черников (Берг 46), Мануэл Фернандеш, Ари, Вандерсон (Сергеев 89)
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Табидзе, Неделчару, Сухов, Фомин, Урунов, Тилль (Терентьев 79), Бизяк (Вомбергар 76), Кротов (Агаларов 70)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Сухов 24, Петров 45+1, Кайо Пантелеао 48, Олссон 58, Фомин 67, Вандерсон 71, Йокич 82, Беленов 83, Вомбергар 86

Судья: Васильев Станислав.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом».

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Все комментарии
scikuni
scikuni ответил valt134
02 марта в 13:35
Бычар— победой! Трудной, однако... Надо отдать должное УФЕ.
а когда легко было? тренеры из дюсша местного, вся обойма купленная летом за 30лямов в больничке как обычно все
valt134
valt134
02 марта в 09:56
Бычар— победой! Трудной, однако... Надо отдать должное УФЕ.
Pashok00786
Pashok00786 ответил Alean
02 марта в 07:55
О чём вы, гол чисто на фарте, Кайо не удалили (у него аж две попытки удалится было) ну то же фарт и странные судейские решения )
ну если это фарт когда вратарь тащит первый удар а на добивании берг))то я не знаю камим упоротым надо быть что бы так думать...Кайо отыграл идеально в защите к моему удивлению ...желтая была а красной там и близко не было там вообще даже штрафного не должно было быть чисто в мяч сыграно а потом в ноги все по правилам....Крас просто лучший смиритесь уже)))
Pashok00786
Pashok00786 ответил -Хостинский-
02 марта в 07:50
Да как не показали ??? Одна трансляция на Россиию ... Беленов на метр за секунду до удара вышел ...есть правила коьорые черным по бедому сказано .. Вратарь обязан хотя бы одной ногой находится на линии ворот в момент удара
ну значит я пропустил повтор...но думаю если бы пендаль не дали все равно до давили бы и второй забили...мусаев умеет их в раздевалке настроить
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
02 марта в 02:20
Кайо должны были удалять при счёте 1:0, грубо сфолил, но судья простил, вторую ж.к. не дал. Зачем писать про нереализованый пенальти, довольно часто заставляют перебивать, чтобы об этом упоминать. А так получается, что 2 разных пенальти с интервалом в минуту.
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Pashok00786
02 марта в 01:07
Да как не показали ??? Одна трансляция на Россиию ... Беленов на метр за секунду до удара вышел ...есть правила коьорые черным по бедому сказано .. Вратарь обязан хотя бы одной ногой находится на линии ворот в момент удара
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Zeychba
02 марта в 01:03
Согласен!
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Геннадьич
02 марта в 01:01
Ну епа...ь ты видел за что дали пеналь ? Чистейший пеналь по правилам ...
Ты видел за что перебивали пенальти ???
Фига се Беленов на метра полтора вышел из ворот за секунду до удара ... Правила для всех едины
-Хостинский-
-Хостинский- ответил коrn3512
02 марта в 00:56
Да еще при личной встрече так и вовсе 5 очков
-Хостинский-
-Хостинский-
02 марта в 00:53
При очной встрече и победы Краснодара всего 5 очков остается а это уже не шутки
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
01 марта в 23:22
Я БЫЛ УВЕРЕН В ПОБЕДЕ КРАСНОДАРА
RussianMango
RussianMango
01 марта в 22:09
Краснодар с победой. Хоть кто то выиграл из первой пятерки.
oFANATo
oFANATo
01 марта в 21:29
Краснодару осталось 8 очков до первого места.

У бомжей будет жим-жим.

Придется включать админресурс.

Как в первой части чемпионата.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 21:28
Быков с победой!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил radist_21
01 марта в 21:02
Посмотрим по окончанию сезона
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Pashok00786
01 марта в 21:01, ред.
Просто слова Никулина вспомнил-на его месте должен быть я)
pomor 445
pomor 445 ответил oFANATo
01 марта в 21:00
Ахаха....Большей глупости в своей жизни ещё не слышал.
Ну, парень, ты это кому только не сказал ещё. Есть ли такие?
офигенный
офигенный
01 марта в 20:53
офигенно
andrefino13
andrefino13 ответил Аксинья
01 марта в 20:28
Да кстати, смотрел Зенит Локомотив, переключил как раз на отмену красной, больше матч не смотрел. Возможно. А так скукв и сумбур. Я понимаю, начало, но судьи то как были в "порядке", так и продолжают.)))
Alean
Alean ответил Pashok00786
01 марта в 20:08, ред.
Краснодар с фартом?!)))Краснодар с Фартом реально смешно нет Спаича Мартыновича Вильены Газинского про Классона сКабеллой я вообще молчу ...ну конечно фарт когда защитник Кайо из Краснодара 2 переигрывает Уфу
О чём вы, гол чисто на фарте, Кайо не удалили (у него аж две попытки удалится было) ну то же фарт и странные судейские решения )
Pashok00786
Pashok00786 ответил Alean
01 марта в 20:02
Краснодар с фартом. И с подарком судьи, всё таки если бы удалили центр дефа и игра была бы другой и в следующем туре сложней
Краснодар с фартом?!)))Краснодар с Фартом реально смешно нет Спаича Мартыновича Вильены Газинского про Классона сКабеллой я вообще молчу ...ну конечно фарт когда защитник Кайо из Краснодара 2 переигрывает Уфу
Аксинья
Аксинья ответил andrefino13
01 марта в 20:01
Всегда приятно смотреть игры с Краснодаром, а в первом туре после перерыва, это единственная игра, где был футбол.
Привет Андрей! Ну почему только эта игра, в Грозном тоже был захватующий поединок, особенно в концовке где обе команды шли на победу и мяч мог побывать в любых воротах...
Alean
Alean
01 марта в 19:58
Краснодар с фартом. И с подарком судьи, всё таки если бы удалили центр дефа и игра была бы другой и в следующем туре сложней
коrn3512
коrn3512
01 марта в 19:52
С победой Краснодар! До липовых 8, легко догоните, они сейчас ослаблены отсутствием лидера - Вилкова и раздевалочная мышь ещё травмирована крысоловкой. Все карты в руки.
Аксинья
Аксинья
01 марта в 19:49
Краснодар с победой - так держать и в дальнейшем....
-Хостинский-
-Хостинский- ответил beefs
01 марта в 19:46
Главное результат не правда ли ??
Pashok00786
Pashok00786 ответил ЮГ РОССИИ
01 марта в 19:35
Порадуемся за Краснодар,но на его месте должны быть мы, ФК Ростов)
ну не знаю почему вы должны быть ...мы ведь все равно по очкам на очко выше были))....хотя вас засудили я согласен и говорил что судейство дно...я хочу ростов в соперники ...это единственный достойный...
VAN ARM
VAN ARM
01 марта в 19:35
заслуженно . с победой!
beefs
beefs
01 марта в 19:31
Краснодар победил во втором тайме, а вот первый был отвратительный, Уфа полностью переигрывала...
radist_21
radist_21 ответил ЮГ РОССИИ
01 марта в 19:28
Порадуемся за Краснодар,но на его месте должны быть мы, ФК Ростов)
Напьетесь,будете.
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