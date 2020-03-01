«Краснодар» добился победы в матче с «Уфой»

«Краснодар» во встрече 20-го тура РПЛ переиграл «Уфу». «Быки» (38 очков) поднимаются на второе место в турнирной таблице, башкирцы (25 баллов) — восьмые.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
Краснодар — Уфа 2:0 (0:0)
Голы: Берг 68, Ари 84 (пенальти) Нереализованный пенальти: Ари 83
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо Пантелеао, Петров, Уткин (Сулейманов 57), Олссон, Черников (Берг 46), Мануэл Фернандеш, Ари, Вандерсон (Сергеев 89)
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Табидзе, Неделчару, Сухов, Фомин, Урунов, Тилль (Терентьев 79), Бизяк (Вомбергар 76), Кротов (Агаларов 70)
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Сухов 24, Петров 45+1, Кайо Пантелеао 48, Олссон 58, Фомин 67, Вандерсон 71, Йокич 82, Беленов 83, Вомбергар 86
Судья: Васильев Станислав.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом».
Ты видел за что перебивали пенальти ???
Фига се Беленов на метра полтора вышел из ворот за секунду до удара ... Правила для всех едины
Ты видел за что перебивали пенальти ???
Фига се Беленов на метра полтора вышел из ворот за секунду до удара ... Правила для всех едины
У бомжей будет жим-жим.
Придется включать админресурс.
Как в первой части чемпионата.
У бомжей будет жим-жим.
Придется включать админресурс.
Как в первой части чемпионата.