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«Атлетик» обыграл «Вильярреал»

01 марта 2020, 17:54
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Атлетик» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Вильярреал» (38) располагается на восьмом месте, «Атлетик» (34) — десятый.

Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия

«Атлетик» — «Вильярреал» 1:0 (0:0)
Гол: Гарсия 56 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Уильямс 66

«Атлетик»: Симон, Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Гомес (Уильямс 52), Муньяин (Санджет 73), Кордоба (Нуньес Гестозо 82), Гарсия
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Морено, Касорла (Чуквуэзе 68), Иборра (Замбо Ангисса 58), Тригерос, Онтиверос (Гомес 75), Морено, Алькасер
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Касорла 21, Берчиче 21, Капа 43, Пау Торрес 54, Иборра 56, Замбо Ангисса 63, Кордоба 63, Морено 65, Чуквуэзе 77, Весга 85, Дани Гарсия 90+3

Судья: Медье Давид.

Напомним, что сегодня состоится матч между «Реалом» и «Барселоной».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 19:22
Два пенальти в ворта подлодки дали судии. Сколько же седня поставят в ворота Реала католонские судьи?? Думаю гном реализует один из трех.
Bjuik
Bjuik
01 марта в 17:55
Атлетик с победой!
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