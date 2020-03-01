«Атлетик» обыграл «Вильярреал»

«Атлетик» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» (38) располагается на восьмом месте, «Атлетик» (34) — десятый.
Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия
«Атлетик» — «Вильярреал» 1:0 (0:0)
Гол: Гарсия 56 (пенальти)
Нереализованный пенальти: Уильямс 66
«Атлетик»: Симон, Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Гомес (Уильямс 52), Муньяин (Санджет 73), Кордоба (Нуньес Гестозо 82), Гарсия
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Морено, Касорла (Чуквуэзе 68), Иборра (Замбо Ангисса 58), Тригерос, Онтиверос (Гомес 75), Морено, Алькасер
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Касорла 21, Берчиче 21, Капа 43, Пау Торрес 54, Иборра 56, Замбо Ангисса 63, Кордоба 63, Морено 65, Чуквуэзе 77, Весга 85, Дани Гарсия 90+3
Судья: Медье Давид.
Напомним, что сегодня состоится матч между «Реалом» и «Барселоной».