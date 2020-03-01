«Рубин» и «Тамбов» не смогли размочить счёт на табло

«Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ.
После этой встречи «Тамбов» занимает 11-ю строчку в таблице (22 очка), а «Рубин» — 13-ю (20 очков).
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»
«Тамбов» — «Рубин» — 0:0
«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Ойеволе, Филин, Килин, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Карасев 90+2), Костюков (Мамтов 87), Мелкадзе, Обухов (Мигел Кардозу 84)
Главный тренер: Шипшев Тимур.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Пабло Сантос, Старфельт, Йевтич (Бакаев 68), Абильдгор (Давиташвили 62), Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия (Макаров 89), Зуев, Игнатьев
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Абильдгор 41, Ойеволе 55, Тетрашвили 57, Зуев 67
Судья: Еськов Алексей.
В другом матче тура «Спартак» одолел «Динамо».