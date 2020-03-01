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«Рубин» и «Тамбов» не смогли размочить счёт на табло

01 марта 2020, 15:58
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ.

После этой встречи «Тамбов» занимает 11-ю строчку в таблице (22 очка), а «Рубин» — 13-ю (20 очков).

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

«Тамбов» — «Рубин» — 0:0

«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Ойеволе, Филин, Килин, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили (Карасев 90+2), Костюков (Мамтов 87), Мелкадзе, Обухов (Мигел Кардозу 84)
Главный тренер: Шипшев Тимур.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Пабло Сантос, Старфельт, Йевтич (Бакаев 68), Абильдгор (Давиташвили 62), Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия (Макаров 89), Зуев, Игнатьев
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Абильдгор 41, Ойеволе 55, Тетрашвили 57, Зуев 67

Судья: Еськов Алексей.

В другом матче тура «Спартак» одолел «Динамо».

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответил SHMEL
вчера в 00:05
    SHMEL
    SHMEL ответил Пепс
    03 марта в 22:38
    Да, счёт на табло))) Тамбов честно вырвал ничью)))
    Ага, выгрыз очко у рубина...
    Пепс
    Пепс ответил SHMEL
    03 марта в 07:57
    Да, счёт на табло))) Тамбов честно вырвал ничью)))
    SHMEL
    SHMEL ответил Пепс
    02 марта в 18:59
    Дык, я ж и не спорю про одного Микелтадзе. На него и пришлись 20 проц. Остальные в воротах стояли, не знаю уж что они там добили .
    Не знаю про какого Микелтадзе ты говоришь, я говорил про Мелкадзе.Он ведь не один в атаку бегал и не раз мог забить, так что о приемуществе рубина можно забыть.Владеть можно и 80 процентов времени мячом, не создавая опасных моментов, а можно пару раз опасно сбегать в контратаку и забить.Счет на табло.
    Пепс
    Пепс ответил SHMEL
    02 марта в 10:47
    Дык, я ж и не спорю про одного Микелтадзе. На него и пришлись 20 проц. Остальные в воротах стояли, не знаю уж что они там добили .
    SHMEL
    SHMEL ответил Пепс
    02 марта в 07:14
    Имея 20 проц владения мячом и стоя в 5 чел во вратарской, Тамбов конечно играл лучше... Бегал быстрее
    Почти всю вторую половину тайма они долбили казаноидов почти без перерыва.У одного Мелкадзе сколько было подходов и удров по воротам.А рубин тем временем грубо , по мужски владел мячом вдалеке от чужих ворот.
    mars6791
    mars6791
    01 марта в 19:55
    Нечто подобное ожидал, успех что не проиграл Рубин, важно в стартовом матче для обновленного состава. Думать о красивой игре со стороны Рубина не приходится - главная задача не вылететь из РПЛ, а это тяжелая и упорная борьба - экзамен для Слуцкого. И еще на месте тренера лучше бы взять опытного и состоявшего центрального полузащитника вместо Игнатьева.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    01 марта в 19:24
    Я думал победит Тамбов
    minai
    minai
    01 марта в 19:22
    Немногочисленные болельщики в Казани стали что-то подозревать. Слуцкий опять собирает монатки.
    juchok
    juchok
    01 марта в 19:07
    Санчо Панса
    Сегодня 19:47
    Не смотрел этот матч и, как оказалось, ничего не потерял) Сильно, конечно, изменился Рубин, судя по составу.
    ===================

    расскажи лучше какой ты матч смотрел?
    Caniggia
    Caniggia
    01 марта в 19:05
    Тупая нулевая российская действительность!
    drug01
    drug01
    01 марта в 18:55
    Игра была равна......
    мангo
    мангo
    01 марта в 18:36
    Отскочили тамбовские , отвлекающий маневр с автобусом помог.
    мангo
    мангo ответил andrefino13
    01 марта в 18:35
    Прям интересно наблюдать за вами с Манго, хоть этот товарищ за Слуцкого пока не топит, видимо Капелло для ЦСКА уговаривает, с 32 миллионами отступных...)))
    Заберите уже себе в Локо Ханчаренку вместо пенсионера с отступными не меньше чем у Капеолло и мы будем наблюдать за вами))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил andrefino13
    01 марта в 18:27
    Прям интересно наблюдать за вами с Манго, хоть этот товарищ за Слуцкого пока не топит, видимо Капелло для ЦСКА уговаривает, с 32 миллионами отступных...)))
    Ну, если интересно, то наблюдай, кто ж не дает?!?
    Храневец
    Храневец ответил particular
    01 марта в 18:20
    Мочить, рвать и выгрызать у нас не умеют... Наши тактику катают...
    да это не германия и не испания !
    Храневец
    Храневец
    01 марта в 18:18
    одни ничьи только мы продули !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 марта в 18:04, ред.
    В планах экскурсоводов и экскурсантов по Нижнему Новгороду не входили забитые голы....
    Покататься в автобусе...покатать мячик...и с чистой совестью в Казань и Тамбов....))
    нечитайло
    нечитайло
    01 марта в 17:57
    Скромно
    Пепс
    Пепс ответил SHMEL
    01 марта в 17:53
    Имея 20 проц владения мячом и стоя в 5 чел во вратарской, Тамбов конечно играл лучше... Бегал быстрее
    Пепс
    Пепс
    01 марта в 17:50
    Тамбов вырвал ничью, вдевятером просидев у своих ворот 75 мин... Рубиновые удачи. Пара Подберезкин - Коновалов играет оч медленно и поперёк... (((
    рже
    рже
    01 марта в 17:48
    Это г... Никто несмотрел,все смотрят глухаря
    112910415
    112910415
    01 марта в 17:47
    пока у тренера не всё получается
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 марта в 17:47
    Не смотрел этот матч и, как оказалось, ничего не потерял) Сильно, конечно, изменился Рубин, судя по составу.
    Bolshoy
    Bolshoy
    01 марта в 17:38
    Интересно, какое количество зрителей присутствовало на матче ?
    Союзник противников
    Союзник противников
    01 марта в 17:24
    Посмотрел на результат-"нулевой чемпионат"!
    Спагетти
    Спагетти ответил Дед за ЦСКА
    01 марта в 17:23
    Согласен, тоже самое что и вчера кони пчёлы;))
    andrefino13
    andrefino13 ответил aastik
    01 марта в 17:22
    А у нас сейчас мало кому в командах нужны тренера, нужны послушные работники с опытом.
    спартак 1987
    спартак 1987
    01 марта в 17:10, ред.
    у рубина пока набор добротных игроков, а не команда. им ещё сыграться нужно месяца 3, а очки набирать нужно уже сейчас, да и сочи наверняка будет подниматься по турнирной таблице. хотелось бы посмотреть, что будет в Казани если рубин вылетит в фнл по итогам чемпионата, останется Слуцкий строить команду с нуля или сбежит? кто останется из игроков? какой бюджет будет у клуба? год Татары за выживание борятся, на следующий денег чуть ли не на лигу чемпионов находят. построили стадион и что только там не делают, открытие универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта...только вот в футбол на казань - арене играть не хотят. рубин конечно не вылетит в фнл, но посмотреть на развитие событий случись это было бы интересно
    aastik
    aastik
    01 марта в 17:06
    Слуцкий не тот тренер, который сейчас нужен рубину.
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