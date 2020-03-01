«Севилья» вырвала победу над «Осасуной» в компенсированное время

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01 марта 2020, 15:57

В матче 26-го тура испанской Примеры «Севилья» с трудом обыграла «Осасуну» благодаря голу Юссефа Эн-Несери в компенсированное время.

В турнирной таблице «Севилья» на третьем месте (46 очков), «Осасуна» на 12-й строчке (31 очко).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» — «Осасуна» 3:2 (2:0)

Голы: Эн-Несери 13, Окампос 45+1, Эн-Несери 90+3 — Эрнандес Умпьеррес 64, Торрес 74 (пенальти)

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Гомес, Эскудеро, Васкес (Де Йонг 75), Фернандо (Гудель 32), Торрес, Окампос, Эн-Несери, Рони Лопеш (Сусо 66)

Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Эрнандес Умпьеррес, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес (Гарсия 90), Ойер, Брашанац, Тони Лато (Карлос Кастро 79), Гальего, Арнаис (Рубен 56)

Главный тренер: Аррасате Хагоба.

Предупреждения: Фернандо 15, Гальего 76, Торрес 84, Брашанац 85

Удаления: Эррера 54

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

В прошлом туре «Севилья» разгромила «Хетафе».