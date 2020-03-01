ГлавнаяНовости

«Севилья» вырвала победу над «Осасуной» в компенсированное время

01 марта 2020, 15:57
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

В матче 26-го тура испанской Примеры «Севилья» с трудом обыграла «Осасуну» благодаря голу Юссефа Эн-Несери в компенсированное время.

В турнирной таблице «Севилья» на третьем месте (46 очков), «Осасуна» на 12-й строчке (31 очко).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» — «Осасуна» 3:2 (2:0)
Голы: Эн-Несери 13, Окампос 45+1, Эн-Несери 90+3Эрнандес Умпьеррес 64, Торрес 74 (пенальти)

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Гомес, Эскудеро, Васкес (Де Йонг 75), Фернандо (Гудель 32), Торрес, Окампос, Эн-Несери, Рони Лопеш (Сусо 66)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Эрнандес Умпьеррес, Гарсия, Эступиньян Тенорио, Торрес (Гарсия 90), Ойер, Брашанац, Тони Лато (Карлос Кастро 79), Гальего, Арнаис (Рубен 56)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

Предупреждения: Фернандо 15, Гальего 76, Торрес 84, Брашанац 85

Удаления: Эррера 54

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

В прошлом туре «Севилья» разгромила «Хетафе».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» упустил победу над «Амьеном»
Сегодня, 00:59 ВидеоКомментарии2
«Валенсия» не смогла обыграть «Алавес», Черышев был заменён на 82-й минуте
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии0
«Кельн» обыграл «Падерборн»
Сегодня, 00:14 ВидеоКомментарии4
«Сент-Этьен» и ПСЖ сыграют в финале Кубка Франции
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии4
«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Реалом Сосьедад»
Вчера, 00:53 ВидеоКомментарии8
Дубль Игало помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Дерби» в Кубке Англии
Вчера, 00:37 ВидеоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abruck
Abruck
01 марта в 18:17
С победой!
Gensmo
Gensmo
01 марта в 17:00
Севилью с победой!
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил alexgurzan
01 марта в 16:31
Готово.
спасибо
alexgurzan
alexgurzan ответил Russiаnhammer
01 марта в 16:18
сними премод,обещал.но так и не сделал
Готово.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 16:16
сними премод,обещал.но так и не сделал
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 16:16
Пришлось помучиться.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
01 марта в 16:03
чуть было не случилось сассуоло)
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 16:00
Молодцы бились до конца и были за это вознаграждены. С победой Севилю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100