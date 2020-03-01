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«Наполи» обыграл «Торино»

сегодня, 00:45
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«Наполи» обыграл «Торино» в матче 26-го тура Серии А.

«Наполи» (39) занимает 6-е место, «Торино» (27) расположился на 15-й позиции.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Торино» 2:1 (1:0)
Голы: Манолас 19, Ди Лоренцо 82 - Эдера 90+1

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай, Руис, Лоботка (Аллан 80), Зелински, Политано (Элмас 84), Милик (Мертенс 74), Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Верди 83), Базелли (Мейте 66), Ансальди, Дзадза (Эдера 83), Белотти
Главный тренер: Лонго Морено.

Предупреждения: Ринкон 36, Дзадза 40

Судья: Мариани Маурицио.

В другом матче этого тура «Лацио» обыграл «Болонью».

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:02
Ожидаемый результат. С победой команду Гатуззо!
Albasin
Albasin
сегодня в 00:46
Наполи с победой!
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