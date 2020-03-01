«Наполи» обыграл «Торино» в матче 26-го тура Серии А.
«Наполи» (39) занимает 6-е место, «Торино» (27) расположился на 15-й позиции.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Торино» 2:1 (1:0)
Голы: Манолас 19, Ди Лоренцо 82 - Эдера 90+1
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай, Руис, Лоботка (Аллан 80), Зелински, Политано (Элмас 84), Милик (Мертенс 74), Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Верди 83), Базелли (Мейте 66), Ансальди, Дзадза (Эдера 83), Белотти
Главный тренер: Лонго Морено.
Предупреждения: Ринкон 36, Дзадза 40
Судья: Мариани Маурицио.
В другом матче этого тура «Лацио» обыграл «Болонью».