ПСВ и «Фейеноорд» не выявили победителя

ПСВ сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 25-го тура чемпионата Нидерландов. Эйндховенцы (46 очков) располагаются на четвертом месте в таблице, роттердамцы (47 баллов) — третьи.
Эйндховен, стадион Филипс
ПСВ — «Фейеноорд» 1:1 (0:1)
Голы: Гакпо 47 — Боттегин 33
«ПСВ»: Уннершталь, Думфрис, Швааб , Виргевер, Родригес, Росарио, Хендрикс, Ихаттарен (Доан 90+1), Томас, Гакпо (Брума 81), Ламмерс (Митроглу 86)
Главный тренер: Фабер Эрнест.
«Фейеноорд»: Бейлоу, Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Маласиа, Торнстра, Фер, Кокчу, Бергейс, Боженик (Нарсинг 73), Хапс
Главный тренер: Адвокат Дик.
Предупреждения: Гакпо 48, Маласиа 57, Карсдорп 90+3, Кокчу 90+3
Судья: Хиглер Деннис.
В предыдущем туре обе команды одержали победы.