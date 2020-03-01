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ПСВ и «Фейеноорд» не выявили победителя

01 марта 2020, 18:25
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)1 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

ПСВ сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 25-го тура чемпионата Нидерландов. Эйндховенцы (46 очков) располагаются на четвертом месте в таблице, роттердамцы (47 баллов) — третьи.

Эйндховен, стадион Филипс

ПСВ — «Фейеноорд» 1:1 (0:1)
Голы: Гакпо 47Боттегин 33

«ПСВ»: Уннершталь, Думфрис, Швааб , Виргевер, Родригес, Росарио, Хендрикс, Ихаттарен (Доан 90+1), Томас, Гакпо (Брума 81), Ламмерс (Митроглу 86)
Главный тренер: Фабер Эрнест.

«Фейеноорд»: Бейлоу, Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Маласиа, Торнстра, Фер, Кокчу, Бергейс, Боженик (Нарсинг 73), Хапс
Главный тренер: Адвокат Дик.

Предупреждения: Гакпо 48, Маласиа 57, Карсдорп 90+3, Кокчу 90+3

Судья: Хиглер Деннис.

В предыдущем туре обе команды одержали победы.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
01 марта в 22:41
Чего-то подсели эти команды.
Parma1972
Parma1972
01 марта в 21:08
Боевая ничья,,все по делу
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 18:54
Почетная ничья для Фейеноорда.
STVA 1
STVA 1
01 марта в 18:41
ПСВ подвёл...
Izmar
Izmar
01 марта в 18:26
Равные команды.
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