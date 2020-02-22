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Семак: «Дзюба из-за повреждения не смог продолжить игру против „Динамо“ Мн»

сегодня, 20:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:1) нападающий команды Артем Дзюба получил повреждение.

Для нас самым главным было посмотреть, кто в каком состоянии. Некоторые футболисты играли на несвойственных для них позициях. И в таких матчах как раз можно понять, кто на какой позиции как может сыграть. Что касается результатов, конечно, хотелось бы всегда побеждать. Но на данном этапе ничего страшного не произошло. Главное, что обошлось без серьезных травм.

Посмотрим, что случилось у Артема Дзюбы. Еще в первом тайме его подтолкнули, когда он приземлялся. Почувствовал дискомфорт. Начал второй тайм, но, к сожалению, не смог продолжить, попросил замену. Мы его заменили. Посмотрим, насколько серьезная травма. Надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные здоровы. Возвращаемся в Санкт-Петербург, там будем готовиться к официальным матчам.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ошалевший
сегодня в 21:57
надо бы заскринить,такие фразы как плевок в лицо после позорных игр
Локо за последние 15 сезонов....за 15 игр в Питере выиграл лишь однажды....)))

Да и термин "позорные игры" относительно прошлогоднего чемпиона,настоящего и скорей всего будущего - неуместен....
ошалевший
ошалевший ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:57
Без Дзюбы победа над Локомотивом через неделю может оказаться не такой крупной.... Быстрейшего восстановления !!!!!
надо бы заскринить,такие фразы как плевок в лицо после позорных игр
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
сегодня в 20:53
Здоровья Дзюбе!
pomor 445
pomor 445 ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:52
Без Дзюбы победа над Локомотивом через неделю может оказаться не такой крупной.... Быстрейшего восстановления !!!!!
Там и ничья была бы неплохим результатом, как и с другими лидерами. Запаса очков должно хватить, но нельзя терять очки с аутсайдерами.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 20:40
Есть Малком.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:39
Семак поступает по-своему правильно. С запасом очков у Зенита ему надо иметь варианты перемещения игроков по позициям, учитывая тот процесс оптимизации состава под новый лимит, который затеяло клубное руководство. Семаку это явно не нравится и именно поэтому он был резко против перевода Кокорина в Сочи. Понятно, что хорошо иметь дублирующих игроков по большинству позиций, но это отягощает зарплатную ведомость и ухудшает позиции в ФФП, а следовательно и возможности усиления под ЕК. Поэтому выход пока видится в универсализме игроков, что и проверял тренер ещё раз. Риск, конечно, есть, но другого пути для движения вперёд в Европе нет. Надо создать команду конкурентно способную в ЛЧ. Сделать это без покупки сильных, а следовательно дорогих, игроков не удастся. И сделать это надо в рамках ФФП УЕФА. Следовательно из действующих игроков надо убирать тех, кто меньше пригоден для ЕК и за счёт высвободившихся и приобретённых от продажи средств приобретать новых более сильных. Дела много - не на один сезон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:38
Без Дзюбы победа над Локомотивом через неделю может оказаться не такой крупной....
Быстрейшего восстановления !!!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:34
Надеюсь несерьезно
Faustello
Faustello
сегодня в 20:24
Дзюба:
- проклятый Аспиликуэто подло толкал меня, а Кристиансен должен был получать КК!!! Почему на Стэмфорд Бридж сегодня не было Вилкова???
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