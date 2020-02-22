Семак: «Дзюба из-за повреждения не смог продолжить игру против „Динамо“ Мн»

Главный тренер «Зенита» сообщил, что в товарищеском матче с минским «Динамо» (1:1) нападающий команды получил повреждение.

Для нас самым главным было посмотреть, кто в каком состоянии. Некоторые футболисты играли на несвойственных для них позициях. И в таких матчах как раз можно понять, кто на какой позиции как может сыграть. Что касается результатов, конечно, хотелось бы всегда побеждать. Но на данном этапе ничего страшного не произошло. Главное, что обошлось без серьезных травм.

Посмотрим, что случилось у Артема Дзюбы. Еще в первом тайме его подтолкнули, когда он приземлялся. Почувствовал дискомфорт. Начал второй тайм, но, к сожалению, не смог продолжить, попросил замену. Мы его заменили. Посмотрим, насколько серьезная травма. Надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные здоровы. Возвращаемся в Санкт-Петербург, там будем готовиться к официальным матчам.