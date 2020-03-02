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У сотрудника РФС нет симптомов коронавируса, но подозрительный анализ

02 марта 2020, 12:36

Журналист Дмитрий Егоров рассказал правду про состояние сотрудника РФС Давида Берова, у которого по слухам обнаружили заболевание коронавирусом:

1. Прилетев из Италии, Давид сам обратился в клинику, причем сделал это, не имея выраженных симптомов. Так что сложно представить, сколько чуть менее ответственных людей ходит на работу с обычным кашлем или насморком, являясь потенциальными носителями инфекции. 

2. После посещения Италии Давид не появлялся в РФС и не посещал тренировок или клуб «Мегамужики» во многом благодаря бдительности его друзей. Так что и в Доме футбола, и в ЛФЛ все могут быть абсолютно спокойны. Коронавирус – не тот случай, когда нужно полагаться на русский авось.  

3. Первые тесты Давида были отрицательными, третий, при отсутствии симптоматики, – подозрительным. Так что проверяться стоит даже при лёгкой простуде. 

4. Давид какое-то время лежал в общей палате, поэтому нужно настаивать на переводе в отдельные боксы, где рядом с вами не будет подозрительных пациентов.

5. По статистике коронавирус не многим опаснее, чем обычный грипп. Так что причин для паники, скупки масок и всевозможных противовирусных сейчас просто нет.

Коронавирус и футбол

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Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 17:40, ред.
Не , ну нормально??? Народ пачками богу душу отдает, а у них - это неопасный грипп?!?
mortid
mortid
02 марта в 15:47
Где новость о том, что в Лондоне был выдан ордер на задержание Тинькова?:D Хороша у нас лига, Тинькофф РПЛ :D В спонсорах и так жиликоватые букмекеры, так ещё и генеральному спонсору дело шьют :D
Evgeniy09
Evgeniy09 ответил Ruslan3132
02 марта в 14:56
клуб «Мегамужики» чего? )))
Любительский футбольный клуб
mat73
mat73
02 марта в 12:57
Обкуренный какойто наверное..
Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 12:55
клуб «Мегамужики»

чего? )))
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