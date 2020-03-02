У сотрудника РФС нет симптомов коронавируса, но подозрительный анализ

Журналист Дмитрий Егоров рассказал правду про состояние сотрудника РФС Давида Берова, у которого по слухам обнаружили заболевание коронавирусом:

1. Прилетев из Италии, Давид сам обратился в клинику, причем сделал это, не имея выраженных симптомов. Так что сложно представить, сколько чуть менее ответственных людей ходит на работу с обычным кашлем или насморком, являясь потенциальными носителями инфекции.

2. После посещения Италии Давид не появлялся в РФС и не посещал тренировок или клуб «Мегамужики» во многом благодаря бдительности его друзей. Так что и в Доме футбола, и в ЛФЛ все могут быть абсолютно спокойны. Коронавирус – не тот случай, когда нужно полагаться на русский авось.

3. Первые тесты Давида были отрицательными, третий, при отсутствии симптоматики, – подозрительным. Так что проверяться стоит даже при лёгкой простуде.

4. Давид какое-то время лежал в общей палате, поэтому нужно настаивать на переводе в отдельные боксы, где рядом с вами не будет подозрительных пациентов.

5. По статистике коронавирус не многим опаснее, чем обычный грипп. Так что причин для паники, скупки масок и всевозможных противовирусных сейчас просто нет.