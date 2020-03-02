Бубнов: «Кокорин пока что не полностью готов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трех воскресных играх 20-го тура РПЛ :

«Тамбов» играл в своей манере, от обороны, используя контратаки. Вы видели, сколько ударов нанес Георгий Мелкадзе. Так что команда играла узнаваемо. Другое дело, что «Рубин» очень много владел мячом, но не извлек из этого пользы, потому что играл очень медленно, и соперник успевал перекрывать все зоны. Это может быть связано с тем, что в команде очень много новых игроков, которые еще не наработали связи. В дебюте Леонида Слуцкого видно, что проделано много работы. «Рубин» больше прессингует и больше контролирует мяч. Но командной скорости не хватает. В принципе результат на выезде устраивает, хотя «Рубину» сейчас надо набирать больше очков, чтобы уйти от опасной зоны вылета. По составу и игре, думаю, команде удастся выйти из опасной зоны.

У «Краснодара» были проблемы, у них выбыли два центральных защитника, играли Кайо и новичок Егор Сорокин. Первый тайм команда была осторожна и примерялась к сопернику. Не хватало общекомандной скорости и интенсивного движения мяча. Во второй половине перестроились, выпустили двух нападающих и оказали давление на «Уфу». Провели отличную комбинацию, которую Маркус Берг завершил хорошим голом. Что касается пенальти, сейчас судьи ставят такие 11-метровые. Хотя я согласен, что расстояние до руки было небольшое. Но как судья решил, так оно и есть. Плюс редкий случай, когда судьи дают перебить. Александр Беленов вышел за линию, судья за воротами четко это определил. После этой победы «Краснодар» вышел на заслуженное чистое второе место в турнирной таблице. Это играющая команда. Но не думаю, что в чемпионате добавится интрига, потому что отрыв «Зенита» слишком большой.

Поражение «Сочи» незаслуженное в том смысле, что команда имела три убойных момента, все у Александра Кокорина. Он два не реализовал, но с ними команда могла бы даже выиграть. Если не брать в расчет ошибки «Сочи», у «Арсенала» моментов-то не было. Это три очка, хотя, учитывая события во втором тайме, туляки были бы довольны и ничьей. Кокорин забил хороший мяч. Но тяжело объяснить, как он не реализовал убойный момент в первом тайме. Плюс бросилось в глаза, что он еще не так хорошо готов функционально, смотрелся эпизодами. Он еще не в состоянии выполнять много объемной работы. После прихода Владимира Федотова видно, что «Сочи» пытается надежно играть в обороне. Так же раньше играл и «Оренбург». Но в начале матча команде ничего не оставалось, как идти вперед, потому что быстро пропустили первый гол. Во втором тайме «Сочи» играл по-своему и пытался забить, чтобы выйти вперед.