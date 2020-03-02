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Мостовой: «Раньше Месси разрывал „Реал“, теперь он нервничает»

02 марта 2020, 13:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о поражении «Барселоны» в Эль Класико:

Надо отметить, что у «Реала» есть варианты по составу, а у «Барселоны» этого нет. У каталонцев по ходу игры вышли Ракитич и Брейтуэйт, последнего половина из нас не знает.

Во втором тайме «Реал» добавил. Месси нервничал. Он не может забить мадридцам последние четыре-пять матчей. Хотя раньше он «Реал» разрывал, забивал по два-три мяча. Настораживает то, что Лео когда-то уже должен начать сдавать. Нет Суареса, Гризманн теряется и делает зачастую ненужные действия.

Отметим, что за весь матч форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси совершил всего лишь одну удачную обводку. 

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Все комментарии
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
02 марта в 16:10
хахахах
sir_Alex
sir_Alex
02 марта в 15:07
Акелла постарел)))
311
311
02 марта в 14:42
Раньше Месси разрывал, теперь у него разрывает!)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 14:31
Гризман совсем ни о чём был. Не его это клуб. Но я рад, не люблю предателей. Атлетико в нём души не чаял, но он ушёл. Пусть получает теперь, конь с конской стрижкой.
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 13:59
Гном никогда не разрывал Реал этот хрюща изображает из себя знатока гномов.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 13:49
На данный момент состав Реала более сбалансированный. Барсе пора менять состав , очень много "туристов" в команде.
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