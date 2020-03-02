Мостовой: «Раньше Месси разрывал „Реал“, теперь он нервничает»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о поражении «Барселоны» в Эль Класико:

Надо отметить, что у «Реала» есть варианты по составу, а у «Барселоны» этого нет. У каталонцев по ходу игры вышли Ракитич и Брейтуэйт, последнего половина из нас не знает.

Во втором тайме «Реал» добавил. Месси нервничал. Он не может забить мадридцам последние четыре-пять матчей. Хотя раньше он «Реал» разрывал, забивал по два-три мяча. Настораживает то, что Лео когда-то уже должен начать сдавать. Нет Суареса, Гризманн теряется и делает зачастую ненужные действия.