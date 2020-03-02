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Деменко: «„Краснодар“ сохраняет отличные шансы попасть в ЛЧ напрямую»

02 марта 2020, 12:19
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» с «Уфой»:

Судя по первому тайму было ощущение, что «Краснодар» немного недооценил «Уфу». Но самое главное, что команде удалось победить. Уверен, тренерский штаб разберет с игроками все недостатки и ошибки, которые были допущены в этой встрече. Несмотря на победу «горожан» и сокращение отставания от «Зенита», вряд ли кто-то помешает питерцам взять чемпионство. «Краснодар» же сохраняет отличные шансы на вторую строчку. Но борьба за места на пьедестале будет идти до самого последнего тура.

Ранее свое мнение об игре высказал защитник «быков» Егор Сорокин.

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Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Garrincha58
02 марта в 16:23
Читайте регламент, уважаемый.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 14:00
Зачем?
beefs
beefs
02 марта в 13:16
Краснодар уже второй год не прогрессирует, Мусаев не тянет...
Garrincha58
Garrincha58
02 марта в 12:45
а что у нас в следующем сезоне тоже три ЛЧ места? вроде же профуфукали
Garrincha58
Garrincha58 ответил cska minus
02 марта в 12:42
Скорее не недооценил, а присматривался. Во втором тайме выпустили более атакующих игроков и пошла игра. Если так продолжат, то могут и Зенит догнать.
догонят
cska minus
cska minus
02 марта в 12:36
Скорее не недооценил, а присматривался. Во втором тайме выпустили более атакующих игроков и пошла игра.
Если так продолжат, то могут и Зенит догнать.
Garrincha58
Garrincha58
02 марта в 12:34
а почему бы не на первое
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:28
Впереди десять матчей рано ещё делать такие прогнозы.
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