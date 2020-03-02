Деменко: «„Краснодар“ сохраняет отличные шансы попасть в ЛЧ напрямую»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «быков» с «Уфой»:
Судя по первому тайму было ощущение, что «Краснодар» немного недооценил «Уфу». Но самое главное, что команде удалось победить. Уверен, тренерский штаб разберет с игроками все недостатки и ошибки, которые были допущены в этой встрече. Несмотря на победу «горожан» и сокращение отставания от «Зенита», вряд ли кто-то помешает питерцам взять чемпионство. «Краснодар» же сохраняет отличные шансы на вторую строчку. Но борьба за места на пьедестале будет идти до самого последнего тура.
Ранее свое мнение об игре высказал защитник «быков» Егор Сорокин.
Если так продолжат, то могут и Зенит догнать.
Если так продолжат, то могут и Зенит догнать.