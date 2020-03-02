Деменко: «„Краснодар“ сохраняет отличные шансы попасть в ЛЧ напрямую»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился мнением о матче «быков» с «Уфой»:

Судя по первому тайму было ощущение, что «Краснодар» немного недооценил «Уфу». Но самое главное, что команде удалось победить. Уверен, тренерский штаб разберет с игроками все недостатки и ошибки, которые были допущены в этой встрече. Несмотря на победу «горожан» и сокращение отставания от «Зенита», вряд ли кто-то помешает питерцам взять чемпионство. «Краснодар» же сохраняет отличные шансы на вторую строчку. Но борьба за места на пьедестале будет идти до самого последнего тура.