Орлов: «„Зенит“ предложит Кокорину хороший контракт по окончании сезона»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» , который выступает на правах аренды в «Сочи».

Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контракт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.