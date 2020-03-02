Орлов: «„Зенит“ предложит Кокорину хороший контракт по окончании сезона»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи».
Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контракт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.
Ранее о значимости Кокорина для «Сочи» порассуждал главный тренер команды Владимир Федотов.
А с Кокориным поступили совсем по другому, договорившись между собой, не посоветовавшись с тренером и с самим игроком приказали перейти. А после демарша Семака и Кокорина показали, что мнение Семака никого не интересует в руководстве, а игрок так вообще для них вещь.
Вот и почувствуй разницу!
А с Кокориным поступили совсем по другому, договорившись между собой, не посоветовавшись с тренером и с самим игроком приказали перейти. А после демарша Семака и Кокорина показали, что мнение Семака никого не интересует в руководстве, а игрок так вообще для них вещь.
Вот и почувствуй разницу!
Потому походу и не покупают никого в нападение....ждут-выжидают.....как Кокорин будет играть в этих 10-ти матчах за Сочи...и насколько кабинетные "остынут" с его недопуском в большие клубы...
А как увидят что Черчесову разрешили Кокорина в сборную звать....так через 30 секунд и предложат Кокорину контракт....
Как никак свой....локомотивский...
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Потому походу и не покупают никого в нападение....ждут-выжидают.....как Кокорин будет играть в этих 10-ти матчах за Сочи...и насколько кабинетные "остынут" с его недопуском в большие клубы...
А как увидят что Черчесову разрешили Кокорина в сборную звать....так через 30 секунд и предложат Кокорину контракт....
Как никак свой....локомотивский...
:large
Но Кокорин красава....
Улыбается себе да голы колотит ....в ожидании нового контракта...
Делать свою высокооплачиваемую работу хорошо - это главное...
Да и клал он походу...на всю эту "репутационную возьню" в широких московских кабинетах....
Он вновь играет в футбол...и не плохо...остальное- пыль....))
Но Кокорин красава....
Улыбается себе да голы колотит ....в ожидании нового контракта...
Делать свою высокооплачиваемую работу хорошо - это главное...
Да и клал он походу...на всю эту "репутационную возьню" в широких московских кабинетах....
Он вновь играет в футбол...и не плохо...остальное- пыль....))
Хотя именно они вместе унизили его перед всей страной.
Хотя именно они вместе унизили его перед всей страной.