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Орлов: «„Зенит“ предложит Кокорину хороший контракт по окончании сезона»

02 марта 2020, 12:57

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды в «Сочи».

Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контракт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

Ранее о значимости Кокорина для «Сочи» порассуждал главный тренер команды Владимир Федотов

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Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил ШМЕЛЬ-258
02 марта в 23:33
А вам- то не всё равно?
grazie100
grazie100
02 марта в 23:28, ред.
Играют очень плохо , смотреть тоска колёсная тренерспой мысли - 0% реализации задумок непредвидится так как их 0. Мысль только бы не проиграть ! И этот вирус передаётся всем ! А чего бояться ведь денег на 5 жизней Противно смотреть.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 марта в 15:53
Если что-то говорят про Коко, то ни в чём нельзя быть уверенным.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Nekit92
02 марта в 14:46
От зюбы тоже отказывались. И ничего, играет не жалуется...
Ну с Дзюбой совсем другая история была. Дзюбу не приказывали идти в Арсенал, он сам туда ушёл, так как тренер его не видел в составе. Ушёл, что бы попасть на ЧМ 2018.
А с Кокориным поступили совсем по другому, договорившись между собой, не посоветовавшись с тренером и с самим игроком приказали перейти. А после демарша Семака и Кокорина показали, что мнение Семака никого не интересует в руководстве, а игрок так вообще для них вещь.
Вот и почувствуй разницу!
RussianMango
RussianMango
02 марта в 14:33
Снова про Кокорина. Уже давно все всё поняли. Заслали спасать Сочи...а после обещали жирный контракт. Теперь остаётся ждать новый сериал, про подписание контракта Кокоши.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 14:29, ред.
Если Федя из Сельты не вернётся Кикнадзе может предложить оклад не меньше чем у Чорлуки был...
Потому походу и не покупают никого в нападение....ждут-выжидают.....как Кокорин будет играть в этих 10-ти матчах за Сочи...и насколько кабинетные "остынут" с его недопуском в большие клубы...

А как увидят что Черчесову разрешили Кокорина в сборную звать....так через 30 секунд и предложат Кокорину контракт....

Как никак свой....локомотивский...
:large
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 14:26
Такую ты хрень несёшь, это пиз... Просто
cska minus
cska minus ответил andreika20133
02 марта в 14:22
С телевидения его сам Миллер и выгнал)
andreika20133
andreika20133 ответил cska minus
02 марта в 14:18
Для понимания, хороший контоакт для Кокорина от Зенита это 30 т.р., вместо 20 текущих.
Ну это твоё мнение. Я уверен что именно ты знаешь БОЛШЕ чем какой то Орлов. Кто он--- так работник телевидения, старик, приближённый к администрации футбольного клуба Зенит. Откуда ему...........
cska minus
cska minus ответил andreika20133
02 марта в 14:08
Для понимания, хороший контоакт для Кокорина от Зенита это 30 т.р., вместо 20 текущих.
311
311
02 марта в 13:58
Опять обнадеживают Кокорина, а потом фигу покажут!)
andreika20133
andreika20133 ответил cska minus
02 марта в 13:52
Да ну, спишут на то что дед уже старый и несёт чушь. Или как в случае с репликами Боярского, "Просто водка была паленая".
Не умно звучит.Что касается Боярского то он уже давно не пьёт. А Орлов хоть и комментатор футбольный ни какой( на чём и заработал свою анти популярность не только в стране но даже и у себя в Питере) но дядька весьма прошаренный . Крутится среди знающих людей. И в глупых высказываниях замечен не был.
Nekit92
Nekit92 ответил Байкал-38.
02 марта в 13:52
Если у Кокорина есть чувство собственного достоинства, то он пошлёт их куда подальше.... Хотя он уже начал благодарить фк "Сочи", скоро начнёт и руководство Зенита благодарить. Хотя именно они вместе унизили его перед всей страной.
От зюбы тоже отказывались. И ничего, играет не жалуется...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 13:49
Тема уже изжила себя...

Но Кокорин красава....
Улыбается себе да голы колотит ....в ожидании нового контракта...
Делать свою высокооплачиваемую работу хорошо - это главное...
Да и клал он походу...на всю эту "репутационную возьню" в широких московских кабинетах....
Он вновь играет в футбол...и не плохо...остальное- пыль....))
mihaluch
mihaluch
02 марта в 13:37
Кокорин из "Зенита" может только за рубеж,но сначала надо показать себя в Сочи.
cska minus
cska minus ответил LOpp
02 марта в 13:31
Да ну, спишут на то что дед уже старый и несёт чушь. Или как в случае с репликами Боярского, "Просто водка была паленая".
Faustello
Faustello
02 марта в 13:24
Ета хрень про Кокория и его судьбинушку когда нить закончится??? ))
LOpp
LOpp
02 марта в 13:23
Орлов болтает много, теперь Зениту действительно придется предложить Кокорину хороший контракт.
112910415
112910415
02 марта в 13:22
как хорошо известно, мнение зенитовцев любого ранга не принимается во внимание олимпийскими богами !
Байкал-38.
Байкал-38.
02 марта в 13:03
Если у Кокорина есть чувство собственного достоинства, то он пошлёт их куда подальше.... Хотя он уже начал благодарить фк "Сочи", скоро начнёт и руководство Зенита благодарить.
Хотя именно они вместе унизили его перед всей страной.
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