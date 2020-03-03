Флик: «Мы хотим играть в футбол. Наши болельщики испортили прошлый матч»

Главный тренер «Баварии» поделился мнением о скандале с болельщиками клуба, который произошел во время матча 24-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).

Матч прерывали два раза из-за оскорбительных баннеров поклонников «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нужно снова сосредоточиться на спорте.

Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом.