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Флик: «Мы хотим играть в футбол. Наши болельщики испортили прошлый матч»

03 марта 2020, 10:41
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о скандале с болельщиками клуба, который произошел во время матча 24-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).

Матч прерывали два раза из-за оскорбительных баннеров поклонников «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нужно снова сосредоточиться на спорте.

Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом.

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Mangur
Mangur
03 марта в 15:21
Без комментариев
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:18
Болельщики такие.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 марта в 13:38
Какие нехорошие
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