Флик: «Мы хотим играть в футбол. Наши болельщики испортили прошлый матч»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о скандале с болельщиками клуба, который произошел во время матча 24-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (6:0).
Матч прерывали два раза из-за оскорбительных баннеров поклонников «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.
Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нужно снова сосредоточиться на спорте.
Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом.