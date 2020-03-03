Лэмпард: «Какой бы состав ни выставил „Ливерпуль“, нам будет крайне сложно»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

Завтра вы увидите команду, которая готова выкладываться полностью, чтобы пробиться в следующий раунд, сразившись с очень сильным противником. Я верю в команду. Иногда приходится что-то менять. Конечно, необходимо двигаться от матча к матчу, каждый случай разбирать отдельно. Команда, которую я выпускаю, должна выложиться полностью, чтобы дать бой «Ливерпулю», как мы это делали дважды в этом сезоне. Мы прекрасно играли против них, и нам, наверное, просто не повезло, что в обоих случаях мы проиграли.

Я полагаю, что «Ливерпуль» выставит очень сильный состав, или состав, близкий к оптимальному, но кого бы они ни выпустили, этот матч будет для нас крайне сложным.

Я не знаю, хорошее ли сейчас время играть против них. Возможно, нет, кто знает. На один матч они стали простыми смертными, это показывает, какая конкуренция в чемпионате и как здорово они играют!

Я ощущаю обычное давление. Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль». Мы должны понимать, что ситуация изменилась, нам необходимо их догонять, сокращать отрыв. Мы хотим выиграть медали в этом турнире, но завтра нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы обыграть «Ливерпуль» и пройти дальше.