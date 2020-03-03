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Лэмпард: «Какой бы состав ни выставил „Ливерпуль“, нам будет крайне сложно»

03 марта 2020, 06:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

Завтра вы увидите команду, которая готова выкладываться полностью, чтобы пробиться в следующий раунд, сразившись с очень сильным противником. Я верю в команду. Иногда приходится что-то менять. Конечно, необходимо двигаться от матча к матчу, каждый случай разбирать отдельно. Команда, которую я выпускаю, должна выложиться полностью, чтобы дать бой «Ливерпулю», как мы это делали дважды в этом сезоне. Мы прекрасно играли против них, и нам, наверное, просто не повезло, что в обоих случаях мы проиграли.

Я полагаю, что «Ливерпуль» выставит очень сильный состав, или состав, близкий к оптимальному, но кого бы они ни выпустили, этот матч будет для нас крайне сложным.

Я не знаю, хорошее ли сейчас время играть против них. Возможно, нет, кто знает. На один матч они стали простыми смертными, это показывает, какая конкуренция в чемпионате и как здорово они играют!

Я ощущаю обычное давление. Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль». Мы должны понимать, что ситуация изменилась, нам необходимо их догонять, сокращать отрыв. Мы хотим выиграть медали в этом турнире, но завтра нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы обыграть «Ливерпуль» и пройти дальше.

Лэмпард также сообщил, что в матче с «Ливерпулем» в ворота «Челси» вернётся Кепа Аррисабалага, потерявший место в основе «синих».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
03 марта в 15:36
Конечно тежело когда физрук во главе.
abramjan
abramjan
03 марта в 13:26, ред.
пусть они обыграют Челси но продуют Атлетико и это будет хорошо и для Челси и для Атлетико.....Челси сейчас не до жиру а место 4 в АПЛ удержать
Hoyar
Hoyar
03 марта в 10:57
Расслабься Френк, Юрген не напрягается в Кубках Англии.
Kirgudu
Kirgudu
03 марта в 10:21
Челси должен драть этих обленившихся выскочек.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 марта в 09:25
интересная думаю будет игра, красные будут стараться и должны реабилитироваться после поражения, а для Фрэнка по итогам сезона нужен трофей кубка и ЛЧ
Dima salev
Dima salev
03 марта в 09:04
Оба команды в кризисе, Ливерпуль этот матч полезна для подготовки матч лиги чемпионов против Атлетико
ДСА
ДСА
03 марта в 07:53
Челси проиграет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 марта в 07:48
Лучше бы промолчал.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 07:19
Надеемся на очень интересный матч.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
03 марта в 07:00
Тяжело, даже очень это ты правильно сказал
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