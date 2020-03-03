Дель Пьеро — о Миранчуке: «С талантами в России всегда всё было хорошо»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский клуб.
Смотрите: с талантами в России всегда всё было хорошо. Но есть большая разница между перспективными и великими игроками. И переход из одной категории в другую — очень непростой. Но я желаю братьям удачи!
Талантов в стране очень много, но сколько зарывают талант в детстве, юношестве? единицы попадают в РПЛ.
Вот не умеют у нас в стране развивать таланты с детства. Ни в футболе, ни в другом виде спорта, кроме фигурного катания, гимнастики и синхронного плаванья. И не хотят учится (на государственном уровне).
Талантов в стране очень много, но сколько зарывают талант в детстве, юношестве? единицы попадают в РПЛ.
Вот не умеют у нас в стране развивать таланты с детства. Ни в футболе, ни в другом виде спорта, кроме фигурного катания, гимнастики и синхронного плаванья. И не хотят учится (на государственном уровне).
Был у нас, к примеру, Сапогов. Так он и не попал в Юве, хотя даже диски оставлял Конте, судя по интервью) Для перехода в разряд топовых приходится очень много работать. А есть ли стимул с лимитом?
Был у нас, к примеру, Сапогов. Так он и не попал в Юве, хотя даже диски оставлял Конте, судя по интервью) Для перехода в разряд топовых приходится очень много работать. А есть ли стимул с лимитом?
приятно это ... и даже хочется поверить, но ...
приятно это ... и даже хочется поверить, но ...