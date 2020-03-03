ГлавнаяНовости

Дель Пьеро — о Миранчуке: «С талантами в России всегда всё было хорошо»

03 марта 2020, 11:54

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в туринский клуб.

Смотрите: с талантами в России всегда всё было хорошо. Но есть большая разница между перспективными и великими игроками. И переход из одной категории в другую — очень непростой. Но я желаю братьям удачи!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
03 марта в 20:51
все российские таланты разбиваются о чипсы
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 18:27
Сандро дружище, зачем издеваться над больными
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил galem72
03 марта в 15:04
Поэтому "талантливые" российские футболисты постоянно рассекают по европейским топ-клубам и регулярно проявляют себя в лучших качествах. Какой только лести не напоешь местным СМИ. ))
Зря вы так. Саня же сказал: "переход из одной категории в другую — очень непростой". А вот этого перехода как раз и нет. В первую очередь в силу отсутствия (у большинства) желания к такому переходу. Если братья уедут летом в Европу, то у них будет шанс вырости (как и у Саши Головина) в отличных по европейский меркам игроков. Такими как Пьер, Баджо, Зидан конечно вряд-ли станут, но до уровня Канчельскиса в его лучшие годы в МЮ (когда у САФа на бробке он был неприкасаемым) очень даже могут дорасти.
Талантов в стране очень много, но сколько зарывают талант в детстве, юношестве? единицы попадают в РПЛ.
Вот не умеют у нас в стране развивать таланты с детства. Ни в футболе, ни в другом виде спорта, кроме фигурного катания, гимнастики и синхронного плаванья. И не хотят учится (на государственном уровне).
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил Bom Bom
03 марта в 14:54
Навыки надо развивать, пахать на тренировках, ставь реальные цели, постепенно прогрессируя. И желательно меньше болтать при этом) Был у нас, к примеру, Сапогов. Так он и не попал в Юве, хотя даже диски оставлял Конте, судя по интервью) Для перехода в разряд топовых приходится очень много работать. А есть ли стимул с лимитом?
У наших и без лимита стимула не было. Вспомнить хотя бы призеров Евро-08. Получили большие контракты в Англии и все кроме Жиркова и Смертина быстро сдулись. Юра тогда конечно зря в Челси ушел. Конкуренцию на фланге он объективно проигрывал. Но у Смертина и не было такого таланта как у Кержа и Шавы.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил cska vperiod
03 марта в 14:51
Легенда даже знает, что Миранчуков аж целых два.
Ну Пьер и в бытность игроком интересовался не только сериалом и ЧМ/ЧЕ, он следил и за еврокубками. Не только за командами соперниками. А учитывая тот факт, что Локо был в одной группе с Сеньорой, которой Пьер служил верой и правдой долгие годы и остается её болельщиком, то не удивительно.
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил mihaluch
03 марта в 14:48
Там где есть лимит и заоблачные зарплаты, таланты уходят в небытиё.
Это сейчас. Если брать вообще, то многие молодые игроки или не справляются с давлением трибун/газет, или ловят звездную болезнь, или не могут внутри себя перерасти из подростка в мужчину. Последнее очень заметно, что при переводе из основного состава молодежки во взрослую команду, игроки не могут смирится стем, что они уже не в основе и перестаю проогрессировать. Лимит лишь усугубляет положение.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:07
Легенда даже знает, что Миранчуков аж целых два.
mihaluch
mihaluch
03 марта в 13:58
Там где есть лимит и заоблачные зарплаты, таланты уходят в небытиё.
Schalke-04
Schalke-04
03 марта в 13:23
И где все эти таланты?
дурман
дурман
03 марта в 13:09
Троллит зараза
Опасный хулиган
Опасный хулиган
03 марта в 12:58
видимо мы все живем в другой России
Bom Bom
Bom Bom
03 марта в 12:35
Навыки надо развивать, пахать на тренировках, ставь реальные цели, постепенно прогрессируя. И желательно меньше болтать при этом)
Был у нас, к примеру, Сапогов. Так он и не попал в Юве, хотя даже диски оставлял Конте, судя по интервью) Для перехода в разряд топовых приходится очень много работать. А есть ли стимул с лимитом?
112910415
112910415
03 марта в 12:31
легенда Ювентуса год за годом следит за игрой молодых россиян ?!
приятно это ... и даже хочется поверить, но ...
sihafazatron
sihafazatron
03 марта в 12:19
Слово хорошо должно быть в кавычках)
galem72
galem72
03 марта в 12:11
Поэтому "талантливые" российские футболисты постоянно рассекают по европейским топ-клубам и регулярно проявляют себя в лучших качествах. Какой только лести не напоешь местным СМИ. ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100