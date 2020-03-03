Дель Пьеро — о Миранчуке: «С талантами в России всегда всё было хорошо»

Легенда «Ювентуса» прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» в туринский клуб.

Смотрите: с талантами в России всегда всё было хорошо. Но есть большая разница между перспективными и великими игроками. И переход из одной категории в другую — очень непростой. Но я желаю братьям удачи!