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Павлюченко — о дерби «Спартака» с ЦСКА: «Будет страшная битва»

04 марта 2020, 09:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч «Спартака» против ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России

Дерби с ЦСКА — это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.

Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной.

Вспоминая дерби, могу сказать, что на такой матч не нужно настраивать футболистов, они живут этой игрой. То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.

Все футболисты все прекрасно понимают. Нам всегда болельщики говорили, когда приезжали на базу: «Все простим, кроме поражения от ЦСКА». Думаю, армейские болельщики говорят так же. Поэтому это и главный матч страны.

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Все комментарии
karnager
karnager
04 марта в 15:11
Будет 0-0 и тухла победа одной из команд в конце
Red blu
Red blu
04 марта в 13:30
Должна быть битва.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 марта в 12:46
Спартак сейчас на кураже может и обыграть ЦСКА наоборот пока непонятный, много потерь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ОлегаТэ
04 марта в 12:44, ред.
Да все... Все....Выдохни....
Нынешние Обляковы-Васины сильней ЦСКА прошлых лет.....
Не чемпионят только случайно...
Еврокубок возьмут наверно в следующую весну....
А сегодня Спартак обыграют....8:1.....
STVA 1
STVA 1 ответил Faustello
04 марта в 12:40
И ещё чтобы доп время отыграли ))
Ну это как получится!
Юрниекс
Юрниекс
04 марта в 12:27
Открыл Америку.. Будет страшная битва.. Конечно будет! Поэтому все,кто любит футбол,всегда ждет эту встречу..И не важно,в какой форме подошли к этой игре команды..Они будут выкладываться по полной...А Питер пусть завидует...впрочем там другое...там вместо битвы..Вилков..
тумба-юмба
тумба-юмба ответил ЦСКА Самый титулованный
04 марта в 12:07
5-я встреча в Кубке России, где спартак ещё не побеждал ЦСКА. спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии встретятся впервые, в предыдущих четырех играх красно-белые не одержали ни одной победы Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г. в полуфинале армейцы одержали победу в серии пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1. Дважды команды играли между собой в финале, в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0. В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
Ну ты хотя бы не ВРИ.Спартак победил Цска в финале кубка России 1993-1994.
Faustello
Faustello ответил STVA 1
04 марта в 11:52
Главное, чтобы игра получилась.
И ещё чтобы доп время отыграли ))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
04 марта в 11:32
5-я встреча в Кубке России, где спартак ещё не побеждал ЦСКА.

спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии
встретятся впервые, в предыдущих четырех
играх красно-белые не одержали ни одной победы
Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г.
в полуфинале армейцы одержали победу в серии
пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1.
Дважды команды играли между собой в финале,
в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти
основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0.
В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба
за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 марта в 11:26
Матч покажет про какую там химию рассказывал Гончаренко
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Ablom
04 марта в 11:24
Никакой битвы не будет, ЦСКА не способен ее вести.
А Динамо способно?
Игорь Томм
Игорь Томм
04 марта в 11:20
Будет 12 раундов. С правилами ещё не определились. Спартак будет в красных кимоно а ЦСКА в белых.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jeck Denielse
04 марта в 11:15
Лови ответку:
Дани, Кержаков (который А.), Шава, Денисов (пока не стал Деньгисовым), Анюков... Извини, Хулька со шницелем не упомянул, ибо ни одного евроцента из вложенных в них евромультиков эти ребята не оправдали.
И хто сейчас? Дзюба, Дзюба, Азмун, Азмун... Ах, да, забыл, прошу прощения, егоровским судейский корпус...
Вчерашний тухлый матч тому подтверждение.
Обновлённому и омоложенному ЦСКА есть куда расти, а вот Зениту как-то всерьёз уже (лет семь-восемь назад) подзадуматься.
Jantu
Jantu
04 марта в 10:56
Будет унылый серый футбол, соответствующий уровню этих команд.
112910415
112910415
04 марта в 10:35
нужна победа Спартака !
Красноморец
Красноморец
04 марта в 10:31
Победы ЦСКА !!!
VIPded
VIPded
04 марта в 10:30
Удачи ЦСКА!!!
isamsn
isamsn
04 марта в 10:18
Удачной и уверенной игры армейцам!!!
mihaluch
mihaluch
04 марта в 10:16
Может и будет борьба но скростной игры не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 10:11
Ждемс!!!
EAGinLE
EAGinLE
04 марта в 10:00
Победы Спартаку .
Ablom
Ablom
04 марта в 09:45
Никакой битвы не будет, ЦСКА не способен ее вести.
STVA 1
STVA 1
04 марта в 09:33
Главное, чтобы игра получилась.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 09:33
Хрющи будут повержены в своём же логове.
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