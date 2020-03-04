Павлюченко — о дерби «Спартака» с ЦСКА: «Будет страшная битва»

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал предстоящий матч «Спартака» против ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.
Дерби с ЦСКА — это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.
Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной.
Вспоминая дерби, могу сказать, что на такой матч не нужно настраивать футболистов, они живут этой игрой. То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.
Все футболисты все прекрасно понимают. Нам всегда болельщики говорили, когда приезжали на базу: «Все простим, кроме поражения от ЦСКА». Думаю, армейские болельщики говорят так же. Поэтому это и главный матч страны.
Нынешние Обляковы-Васины сильней ЦСКА прошлых лет.....
Не чемпионят только случайно...
Еврокубок возьмут наверно в следующую весну....
А сегодня Спартак обыграют....8:1.....
Нынешние Обляковы-Васины сильней ЦСКА прошлых лет.....
Не чемпионят только случайно...
Еврокубок возьмут наверно в следующую весну....
А сегодня Спартак обыграют....8:1.....
спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии
встретятся впервые, в предыдущих четырех
играх красно-белые не одержали ни одной победы
Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г.
в полуфинале армейцы одержали победу в серии
пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1.
Дважды команды играли между собой в финале,
в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти
основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0.
В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба
за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
спартак и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии
встретятся впервые, в предыдущих четырех
играх красно-белые не одержали ни одной победы
Последний матч в рамках Кубка прошел в 2011 г.
в полуфинале армейцы одержали победу в серии
пенальти, а основное время закончилось со счётом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона 1999/00 армейцы оказались сильнее со счётом 3:1.
Дважды команды играли между собой в финале,
в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти
основное и дополнительное время завершилось в ничью 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил спартак со счётом 3:0.
В турнирной таблице премьер-лиги спартак после 20-го тура занимает 9-е место и отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба
за Кубок России является возможно последней надеждой попасть в еврокубки.
Дани, Кержаков (который А.), Шава, Денисов (пока не стал Деньгисовым), Анюков... Извини, Хулька со шницелем не упомянул, ибо ни одного евроцента из вложенных в них евромультиков эти ребята не оправдали.
И хто сейчас? Дзюба, Дзюба, Азмун, Азмун... Ах, да, забыл, прошу прощения, егоровским судейский корпус...
Вчерашний тухлый матч тому подтверждение.
Обновлённому и омоложенному ЦСКА есть куда расти, а вот Зениту как-то всерьёз уже (лет семь-восемь назад) подзадуматься.
Дани, Кержаков (который А.), Шава, Денисов (пока не стал Деньгисовым), Анюков... Извини, Хулька со шницелем не упомянул, ибо ни одного евроцента из вложенных в них евромультиков эти ребята не оправдали.
И хто сейчас? Дзюба, Дзюба, Азмун, Азмун... Ах, да, забыл, прошу прощения, егоровским судейский корпус...
Вчерашний тухлый матч тому подтверждение.
Обновлённому и омоложенному ЦСКА есть куда расти, а вот Зениту как-то всерьёз уже (лет семь-восемь назад) подзадуматься.