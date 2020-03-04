Зелимхана Бакаева могли отчислить из «Спартака»

Бывший тренер академии «Спартака» Владимир Бодров рассказал, что в какой-то момент могли отчислить из московской команды.

По Зелимхану был момент, когда его хотели отчислить. Я был категорически против — потому что тогда бы ушел и Солтмурад, который был просто ракетой. Для меня скорость — один из главных факторов при оценке перспектив футболиста. На скорость всегда можно что-то наложить, а если человек медленный, пусть даже соображающий, в современном футболе ему будет тяжело.

Солтмурад сразу показал себя перспективным, а Зелимхан раскрылся только в 16 лет. До этого тренер ни в какую не хотел его ставить. По технике вопросов не было (любой левша действует нестандартно), но уступал в скорости и выносливости. Я сказал тренеру: «Поставь его на весь второй тайм». — «Да он сдохнет через 15 минут». — «Тогда выпусти сначала на 15, потом на 20, потом на 30. Если давать по 10 минут, он в выносливости не прибавит. Заставляй его. Говори: „Если станет плохо и упадешь — вставай и беги. Если после этого ошибешься и потеряешь мяч, я тебе и слова не скажу“». В итоге Зелимхан прибавлял и в честной борьбе выиграл конкуренцию.