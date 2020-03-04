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Матыцин включен в попечительский совет РФС

04 марта 2020, 14:35

Пресс-служба РФС сообщает, что министр спорта Олег Матыцин включен в попечительский совет Российского футбольного союза.

Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось сегодня. Также сообщается, что в состав попечительского совета вошел генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Бывший министр спорта России Павел Колобков исключен из состава совета.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
04 марта в 16:08
Задача , чтобы русских везде в руководстве рпл поуменшилось !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 15:07
"Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов."

И, спрашивается, какого органа директору "Почты России" делать в попечительском совете РФС? Он, что, деньги, выделенные на Почту, на футбол будет отправлять?
Albasin
Albasin
04 марта в 15:03
Если в РФС залез директор Почты России, то футбол в стране скоро исчезнет.
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