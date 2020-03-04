Матыцин включен в попечительский совет РФС

Пресс-служба РФС сообщает, что министр спорта Олег Матыцин включен в попечительский совет Российского футбольного союза.
Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось сегодня. Также сообщается, что в состав попечительского совета вошел генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Бывший министр спорта России Павел Колобков исключен из состава совета.
И, спрашивается, какого органа директору "Почты России" делать в попечительском совете РФС? Он, что, деньги, выделенные на Почту, на футбол будет отправлять?
И, спрашивается, какого органа директору "Почты России" делать в попечительском совете РФС? Он, что, деньги, выделенные на Почту, на футбол будет отправлять?