РФС прокомментировал слухи о заболевании коронавирусом своего сотрудника

Пресс-служба РФС отреагировала на слухи о том, что сотрудник организации Давид Беров болен коронавирусом:

Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы.

Его нахождение в стационаре является профилактическим, и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет.