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РФС прокомментировал слухи о заболевании коронавирусом своего сотрудника

01 марта 2020, 20:48

Пресс-служба РФС отреагировала на слухи о том, что сотрудник организации Давид Беров болен коронавирусом:

Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы.

Его нахождение в стационаре является профилактическим, и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет.

Ранее СМИ сообщили, что УЕФА может отменить Евро-2020 из-за распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
01 марта в 23:30
Все оттого, что работники РФС не в стране футболом занимаются, а в Милане.
Raamtvall
Raamtvall
01 марта в 21:27
Ложь не прекращается. Ссут же сказать, что медицины нет и диагностировать нормально нечем, а только в московских больницах уже не один и не два заражённых китайца.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 21:14
Больных нужно изолировать а границы закрывать.
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