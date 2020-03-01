Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС заражение коронавирусом

Телеграм-канал Baza сообщает, что Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС Давида Берова заражение коронавирусом:

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за ними – последнее слово.

Процедура подтверждения коронавируса – трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором – специалисты Роспотребнадзора. На третьем – тот самый «Вектор».

Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное.

Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с ещё несколькими пациентами. И, если диагноз всё-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.