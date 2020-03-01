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Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС заражение коронавирусом

01 марта 2020, 21:18

Телеграм-канал Baza сообщает, что Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС Давида Берова заражение коронавирусом:

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за ними – последнее слово. 

Процедура подтверждения коронавируса – трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором – специалисты Роспотребнадзора. На третьем – тот самый «Вектор». 

Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное. 

Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с ещё несколькими пациентами. И, если диагноз всё-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.

Изначально РФС опроверг эту информацию. 

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
02 марта в 11:37
Одиночная камера-лучшее средство от проклятого вируса.
mat73
mat73
02 марта в 07:01
Отправить его в Китай в командировку с билетом в один конец
Jantu
Jantu ответил LOpp
01 марта в 23:27
У нас инфу скинули, что все садики могут закрыть из-за этого короновируса. Все так плохо что ли?
У вас в конотопе что ли?
Kuvan
Kuvan
01 марта в 23:25
РФС нужно закрывать, всех на карантин в баню тарасовки.
bacek15
bacek15
01 марта в 22:20
Здоровья!
Авербуx
Авербуx
01 марта в 22:16
Главное что не в Питере.
LOpp
LOpp
01 марта в 22:05
У нас инфу скинули, что все садики могут закрыть из-за этого короновируса. Все так плохо что ли?
SHMEL
SHMEL
01 марта в 21:52
Приплыли...Что ж вылечиться ему побыстрее и всем контактировашим с ним бедолагам.
112910415
112910415
01 марта в 21:38
ну, думаю, началось ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 21:35
Для чего сообщать имя и фамилию....
Не тактичней было бы обойтись "сотрудником РФС"...??
VIPded
VIPded
01 марта в 21:29
Понаехи из Миланов понатащут заразы всякой, а нам расхлёбывай...
Всем Здоровья!!!
Columb
Columb
01 марта в 21:27
Сотрудникам РФС нужно по Сибирям и глухоманям околомосковным разъезжать, а не в Милане вирусы ловить.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 21:27
Цепочка может стать бесконечной : персонал, соседи по палате, соседи из других палат, посетители и родственники.....
Ужасссссс!!!
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 21:27
Ьлин а нельзя было сразу изолировать если были подозрения.
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