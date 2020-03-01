Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС заражение коронавирусом

Телеграм-канал Baza сообщает, что Роспотребнадзор подтвердил у сотрудника РФС Давида Берова заражение коронавирусом:
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за ними – последнее слово.
Процедура подтверждения коронавируса – трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором – специалисты Роспотребнадзора. На третьем – тот самый «Вектор».
Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное.
Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с ещё несколькими пациентами. И, если диагноз всё-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.
Изначально РФС опроверг эту информацию.
Не тактичней было бы обойтись "сотрудником РФС"...??
Не тактичней было бы обойтись "сотрудником РФС"...??
Всем Здоровья!!!
Всем Здоровья!!!
Ужасссссс!!!
Всем здоровья.
Ужасссссс!!!
Всем здоровья.