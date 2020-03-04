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Тедеско – о травме Бакаева: «Надеемся, что он сыграет против „Краснодара“»

04 марта 2020, 23:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско коснулся вопроса травмы полузащитника Зелимхана Бакаева, которую он получил в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

В СМИ появилась информация, что у игрока сотрясение мозга.

Мы надеемся, что он сыграет против «Краснодара». Конечно, Зелимхан тот игрок, который обладает хорошей техникой, хорошо атакует. Также я могу сказать, что когда Тиль вышел на поле, игра не изменилась, мы так же хорошо играли. У нас много хороших игроков, которые могут друг друга заменить. Также у нас есть Гулиев, который тоже классный игрок.

Хотелось бы сказать спасибо Зобнину, который играл с простудой. Даже после удаления Понсе у нас игра не сломалась. Я доволен тем, как играла команда на протяжении всей встречи.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 марта в 06:21
очень нужен !
Jantu
Jantu
05 марта в 01:02
Здоровья!
Faustello
Faustello
04 марта в 23:41
    ABir
    ABir
    04 марта в 23:31
    Зелимхану скорейшего выздоровления! Красивейший гол положил Акинфееву!
    nik9373
    nik9373
    04 марта в 23:19
    Бакаеву здоровья!
    makkie
    makkie
    04 марта в 23:17
    Да нет, с уходом Бакаева игра стала рваной... не было той остроты в атаке.
    Если Зеля сыграет с магнитом - будет здорово!
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