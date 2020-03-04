Тедеско – о травме Бакаева: «Надеемся, что он сыграет против „Краснодара“»

Главный тренер «Спартака» коснулся вопроса травмы полузащитника , которую он получил в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

В СМИ появилась информация, что у игрока сотрясение мозга.

Мы надеемся, что он сыграет против «Краснодара». Конечно, Зелимхан тот игрок, который обладает хорошей техникой, хорошо атакует. Также я могу сказать, что когда Тиль вышел на поле, игра не изменилась, мы так же хорошо играли. У нас много хороших игроков, которые могут друг друга заменить. Также у нас есть Гулиев, который тоже классный игрок.

Хотелось бы сказать спасибо Зобнину, который играл с простудой. Даже после удаления Понсе у нас игра не сломалась. Я доволен тем, как играла команда на протяжении всей встречи.