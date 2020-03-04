Ганчаренко прокомментировал свой отказ жать руку Тедеско после матча

Главный тренер ЦСКА не стал объяснять свое решение не жать руку наставнику «Спартака» после поражения в матче 1/4 финала Кубка России.

Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных в VIP-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.