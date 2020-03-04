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Ганчаренко прокомментировал свой отказ жать руку Тедеско после матча

04 марта 2020, 22:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не стал объяснять свое решение не жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России. 

Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных в VIP-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.

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Великолепный
Великолепный
05 марта в 15:42
Российский футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент, произошедший между главным тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко и наставником «Спартака» Доменико Тедеско по окончании матча команд (2:3) в четвертьфинале Кубка России.

Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!

А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.
dzvinka
dzvinka
05 марта в 15:36
ну так если не воспитан, сиди себе в вип-ложе и дальше, чего к людям то прешся?
oFANATo
oFANATo
05 марта в 13:49
Правильно сделал Ганчаренко....по миру карановирус марширует, а эта немчура обниматься, целоваться лезет.
Великолепный
Великолепный ответил СПОРТ СПОРТ
05 марта в 13:43
Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил локоть как следует»
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
05 марта в 11:33
мне все равно на одного и другого тренера, но на месте Тедеско я бы Вите Гончаренко ляпуса отвесил !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
05 марта в 10:59
Ты победил.Сиди на своей скамейке,жди когда тебе принесут ключи от города.
Нефиг по чужим лавкам шариться.
Команда растёт и тренер наберётся солидности.
Всё нормально.Главное футбол всем понравился.Может не футбол,а самоотдача.
Kosmos58
Kosmos58 ответил ekliziast
05 марта в 10:07
Хам и быдло, большего Гончаренко не заслуживает.
    13 RUS
    13 RUS
    05 марта в 09:51
    Тедеска уже деграднул в тарасовке
    RIR68
    RIR68
    05 марта в 09:43
    нахрен нам сопливая зараза!
    Raamtvall
    Raamtvall
    05 марта в 09:24
    Быдло как оно есть. Хамски себя ведёт, признавать свою подлость категорически отказывается. Кого-то мне это всё напоминает...
    stavr74
    stavr74
    05 марта в 08:31
    Баба а не мужик
    ошалевший
    ошалевший ответил Doping87
    05 марта в 08:21
    Другими словами признаёт что был не прав. Но и Тедеску, зачем на него напрыгнул я так и не понял.
    за рукой наверно
    Doping87
    Doping87
    05 марта в 07:51
    Другими словами признаёт что был не прав. Но и Тедеску, зачем на него напрыгнул я так и не понял.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    05 марта в 07:40
    anfield1984
    anfield1984 ответил морозз
    05 марта в 07:39
    Я бы его понял если бы он был тренером 8й теплицы колхоза Светлая Муть
    SHMEL
    SHMEL
    05 марта в 07:23, ред.
    Игра отличная.Спартак с победой!Она видно им была нужнее.
    ekliziast
    ekliziast
    05 марта в 07:21
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      05 марта в 07:03
      А вот Леня-космонавт такого себе не позволял!
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      05 марта в 06:57
      То есть на работе и в жизни мы должны действовать исключительно на эмоциях ? А ху ху не хе хе ? Знаю множество случаев где народ с работы за эти эмоции просто увольняют, а с Вити как с гуся вода.Евгений Леонорыч видимо богатый и щедрый работодатель....))
      ArtemBzdn
      ArtemBzdn
      05 марта в 06:41, ред.
      Гончаренко не прав, уважение 0. СПАРТАК с очередной Победой!!! Молодцы. Обыграли моих любимых Армейцев, я чуть не плакала. Матч был классным.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      05 марта в 05:39
      Витёк слабак оказался, проигрывать достойно не умеет
      112910415
      112910415
      05 марта в 04:51
      слабоват оказался
      КЭТиК
      КЭТиК
      05 марта в 04:40
      По свински поступил.
      Sunny.
      Sunny.
      05 марта в 03:16
      И тут отмазался
      SPARTAK_SPARTAK
      SPARTAK_SPARTAK
      05 марта в 02:17
      Выходные в VIP-ложе и КОРОНКА голову жмет, сразу товарищеское по футбольной традиции рукопожатие строго через секретаря!!! По человечески мне жаль коней, на всю страну позор, который на долго.
      Свидетели картофельного позора
      Свидетели картофельного позора ответил RussianMango
      05 марта в 02:09
      Одно понятно...уважение к себе потерял...даже у своих болел.
      Мы в него всегда верим ! Мы ведь его свидетели!
      Kuvan
      Kuvan
      05 марта в 00:20
      Что тренер, что клуб теряют уважение не по дням, а по часам.
      RussianMango
      RussianMango
      05 марта в 00:17
      Одно понятно...уважение к себе потерял...даже у своих болел.
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri
      05 марта в 00:10
      Да ну тебя.... В кои-то веки матч был никому не нужный и посему без особых скандалов, а ты так ударил в грязь лицом.
      drug01
      drug01
      05 марта в 00:10
      Подведем итоги! Команда молодая,сырая делает грубые ошибки! Радость Спартака понятна,но ......впереди полуфинал с Зенитом- неужели есть большие шансы пройти!!!!!! Там же будет и ДЗЮБА и АЗМУН !!! А что тогда если.... то с десятого места далеко до ЛИГИ и что тогда будет???? Итак,поживем увидим!
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