Ганчаренко прокомментировал свой отказ жать руку Тедеско после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не стал объяснять свое решение не жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 1/4 финала Кубка России.
Давайте то, что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры сидели на трибуне, нас штрафуют за каждое действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе и для тренеров. Мне, если честно, даже понравилось на выходных в VIP-ложе сидеть, честно вам скажу. Но если мы всегда там будем сидеть, это неправильно.
Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.
Все говорили, что для Тедеско это важнейший матч. И да, он выдался валидольным, поэтому после свистка его переполняли эмоции, он отмечал победу. Но у Ганчаренко-то эмоции были отрицательные! А Тедеско бежал к нему, размахивая руками. Так можно было бежать к Цорну или к своей девушке, а не к тренеру проигравшей команды!
А что должен был делать Ганчаренко? Побежать к Тедеско, чтобы они ударились друг от друга грудью, а потом отбили пятюню? А потом Тедеско, наверное, должен был триумфально унести Ганчаренко в раздевалку. Но с такой подачей любой тренер бы отказал Тедеско в рукопожатии. Надо было просто идти к нему спокойно. Но Тедеско немножко сошёл с ума от счастья и бежал к сопернику со спринтерской скоростью. А если бы Тедеско подошёл к Ганчаренко спокойно, то главный тренер ЦСКА пожал бы руку немцу и спокойно ушёл в раздевалку.
Нефиг по чужим лавкам шариться.
Команда растёт и тренер наберётся солидности.
Всё нормально.Главное футбол всем понравился.Может не футбол,а самоотдача.
Нефиг по чужим лавкам шариться.
Команда растёт и тренер наберётся солидности.
Всё нормально.Главное футбол всем понравился.Может не футбол,а самоотдача.